በህገወጥ መንገድ የተንቀሳቀሱ 1 ሺህ 417 ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል- መምሪያው

ደሴ መስከረም 3/2014(ኢዜአ) ምርት ላይ ያልተገባ ዋጋ ጨምረው ሲሸጡና በህገ ወጥ መንገድ ሲሰሩ በተገኙ 1 ሺህ 417 ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን የደቡብ ወሎ ዞን ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ አስታወቀ፡፡
የመምሪያው ኃላፊ አቶ ደምስ እንድሪስ ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንደሉት ይህን አስቸጋሪ ወቅትና የህልውና ፈተና በድል ለማለፍ መረዳዳት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው።
“ይሁን እንጂ ወቅቱን እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ በህገ ወጥ ተግባር መሰማራት በህዝብ ላይ ተጨማሪ በደል ከማድረስ አይተናነስም” ብለዋል።
በተለይ ምርት ላይ ያልተገባ ዋጋ መጨመር አሸባሪው ህወሓት እየፈጸመ ካለው ግፍና በደል ተለይቶ እንደማይታይ በአጽእኖት ተናግረዋል፡፡
እንደ እሳቸው ገለጻ የኑሮ ውድነቱን ለመከላከል በተደረገ ክትትልና ቁጥጥር በህገወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ በተገኙ 1 ሺህ 417 ነጋዴዎች ላይ ዞኑ እርምጃ ወስዷል።
እርምጃ ከተወሰደባቸው ነጋዴዎች መካከልም 686ቱ የንግድ ተቋማቸው ሲታሸግ፤ 725ቱ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል።
ሌሎች 6 ነጋዴዎችም ጉዳያቸው ለህግ ቀርቦ እየታየ መሆኑን የመምሪያው ሃላፊው አስታውቀዋል።
አቶ ደምስ እንዳሉት እርምጃ የተወሰደባቸው ነጋዴዎች የህልውና ዘመቻውን ተከትሎ ያልተገባ ዋጋ የጨመሩ፣ የመጠቀሚያ ጊዜው ያለፈበት ምርት ይዘው የተገኙ፣ ያለ ንግድ ፍቃድ ሲሰሩ የተገኙ፣ ደረሰኝ የማይቆርጡና በሌሎችም ህገ-ወጥ ተግባራት ላይ ተሰማርተው የተገኙ ናቸው።
“አሸባሪው ህወሓት ከውጭ ጠላቶቻችን ጋር ወግኖ እየሰራ ያለውን የኢኮኖሚ አሻጥር በጋራ መመከት ሲገባ አጋጣሚውን ተጠቅሞ ያለአግባብ ሀብት ለመሰብሰብ መጣር ተገቢ አይደለም” ብለዋል
በቅንጅት በተደረገ ቁጥጥር ከ600 ኩንታል በላይ ስኳር በህገ ወጥ መንገድ ሲዘዋወር በመገኘቱ በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ መሰራጨቱን አስታውቀዋል።
በዚህና መሰል ተግባራት የተሰማሩ ነጋዴዎች ፈጥነው ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም አሳስበዋል፡፡
“ወቅቱ ችግሮችን በጋራ ተቋቁመን የምናልፍበት እንጂ ትርፍ የምናካብትበት ጊዜ አይደለም፤ በህገ ወጥ ነጋዴዎች ላይ የሚወሰደው እርምጃም ተጠናክሮ ይቀጥላል” ብለዋል አቶ ደምስ፡፡
በተቃራኒው በርካታ ነጋዴዎች ለተፈናቀሉ ዜጎች የእለት ደራሽ ምግብና ቁሳቁስ ከማቅረብ ባለፈ ለመከላከያ ሠራዊቱ፣ ለልዩ ኃይሉና ፀጥታ አካላት ድጋፍ በማድረግ አጋርነታቸውን በተግባር እያሳዩ በመሆኑ ዞኑ የላቀ አክብሮት እንዳለው አስታውቀዋል።