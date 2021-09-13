በአማራ ክልል 500 ሺህ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሳተፉበት የፊርማ ማሰባሰብ ንቅናቄ ተጀመረ

ባህርዳር መስከረም 3/2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ህወሃት እየፈጸመ ያለውን የአሸባሪነት ወንጀል የሚያጋልጥ የፊርማ ማሰባሰብ ንቅናቄ ዛሬ በባህርዳር ከተማ ተጀመረ።
በፊርማ ማሰባሰብ ንቅናቄው 500 ሺህ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ መሆናቸው ተነግሯል።
ንቅናቄው “ነጩ ፖስታ፤ ለነጩ ቤተ መንግስት” በሚል መሪ ቃል በአገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄደውን የፊርማ ማሰባሰብ ስነ ስርአት ለመቀላቀል ያለመ መሆኑ ተመላክቷል።
በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አብርሃም አለኸኝ በፊርማ ማሰባስቢያ ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ላይ እንዳሉት የህወሀት አሸባሪ ሃይል የአማራና የአፋር ክልሎችን በመውረር መጠነ ሰፊ ሰብኣዊና ቁሳዊ ቀውስ ፈጥሯል።
ንጹሃን ዜጎችን በመጨፍጨፍ፣ ዜጎች ለዘመናት ያፈሩትን ሃብትና ንብረት በማውደም፣ ከህጻናት እስከ አዛውንት ያሉ ሴቶችን መድፈር ጨምሮ ሌሎች ግፎችን መፈጸሙን ተናግረዋል።
“ወራሪው ሀይል በአማራ ክልል በማይካድራ፣ አጋምሳና ጭና እንዲሁም በአፋር ክልል ጋሊኮማ ላይ ንፁሃ ን ዜጎችን በመጨፍጨፍ አሸባሪነቱን በተግባር አረጋግጧል” ብለዋል።
የአሸባሪው ሀይል በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች በወገን ጦር ተቀጥቅጦ ባይወጣ ኖሮ እስካሁን ከዚህ በላይ ግፍና በደል ከመፈጸም ወደ ኋላ እንደማይል ተናግረዋል።
አሁን ላይ በርካታ ቁጥር ያላቸው ንጹሃን ዜጎች ከቀያቸው በመፈናቀል ለረሃብ፣ ለእርዛትና ለእንግልት መዳረጋቸውን ጠቁመው የክልሉ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ እንቅስቃሴም ችግር ውስጥ መግባቱን አመልክተዋል ።
የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ፣ መንግስታት፣ መገናኛ ብዙሀንና የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍና በደል ሰምተው እንዳልሰሙና አይተው እንዳላዩ በቸልታ ማለፋቸው የሚያሳዝን መሆኑን ጠቁመዋል ።
በተለይም የዓለም አቀፉ መገናኛ ብዙሀን ወገንተኝነት ድምጽ ለሌላቸውና ግፍ ለሚፈጸምባቸው ንጹሃን ነው ቢባልም በሃሰት ፖለቲካ ለሚያጭበረብረው ለአሸባሪው ህውሃት በመወገን የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ እያሳሳቱ መሆናቸው ችግሩን የከፋ ያደረገው መሆኑን ተናግረዋል።
አሸባሪው ቡድን እየፈጸመ ያለውን ተግባር ለዓለም ማህበረሰብ ለማሳወቅ መላ ኢትዮጵያውያን፣ ዲያስፖራዎችና ምሁራን በቲውተር ከሚያደርጉት ዘመቻ ጎን ለጎን “ነጩ ፖስታ ለነጩ ቤተ መንግስት” በሚል መሪ ቃል በሀገር ዓቀፍ ደረጃ የፊርማ ማሰባሰብ ስነ ስርአት መጀመሩን ገልጸዋል።
የክልሉ ወጣቶች ጨምሮ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች የፊርማ ስነ ስርዓቱን በመቀላቀል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግፍ ለሚፈጸምባቸው ንጹሃን ዜጎች ጆሮና አይኑን እንዲሰጥ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ ጠይቀዋል።
በብልጽግና ፓርቲ የአማራ ወጣቶች ሊግ ጽህፈት ቤት ሃላፊ ወጣት ጋሻው ተቀባ በበኩሉ እንዳስታወቀው አሁን በተጀመረው ንቅናቄ በአገር አቀፍ ደረጃ ከ5 ሚሊየን በላይ ፊርማ ተሰባስቦ ለአሜሪካ መንግስት በዲ ኤች ኤል ይላካል።
ሀገራዊ ግቡን ለማሳካት ከአማራ ክልል 500 ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚሳተፉበት ፊርማ ማሰባሰቢያ ንቅናቄ መጀመሩን ተናግሯል።
በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች የፊርማ ማሰባሰቡን ተደራሽ ለማድረግ በዞን፣ በወረዳና በቀበሌ ደረጃ የፊርማ ማሰባሰቢያና መላኪያ ማዕከላት መቋቋማቸውን አመልክቷል።
ወጣቶች በሚያስተባብሩት የፊርማ ማሰባሰቢያ ንቅናቄ ምሁራንና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲቀላቀሉ ጠይቋል።
በአማራ ክልል የሚካሄደው የፊርማ ማሰባሰቢያ ንቅናቄ ለ10 ቀን እንደሚቆይ ታውቋል ።