በአፋር በጦርነቱ ለተፈናቀሉ በጥሬ ገንዘብና በአይነት ከ102 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ተደረገ

ሰመራ፣ መስከረም 2/2014 (ኢዜአ) በሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የተመራ ልኡካን ቡድን በአፋር ህወሀት በከፈተው ጦርነት ለተፈናቀሉ ወገኖች በጥሬ ገንዘብና በአይነት ከ102 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረገ ።
ልኡካን ቡድኑ የብሄራዊ አስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ማዕከል የሚኒስትሮች ኮሚቴ አባላትን ያቀፈ ሲሆን ዛሬ በሰመራ ከተማ በመገኘት ድጋፉን ለአፋር ክልል ርእሰ-መስተዳድር አቶ አወል አርባ አስረክቧል።
ድጋፉ ከ60 ሚሊዮን ብር በላይ በጥሬ ገንዘብና ቀሪው በአይነት የተደረገ መሆኑ ተመላክቷል።
ድጋፉን ካደረጉት ተቋማት መካከል የገቢዎችና ጉምሩክ ኮሚሽን፣ የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ፣የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽንና ትምህርት ሚኒስቴር ይገኙበታል።
አቶ አወል አርባ በወቅቱ ባደረጉት ንግግር “አሸባሪው ህወሀት በከፈተብን የእብሪት ወረራ ከፍተኛ መሠረተ-ልማትና ተያያዥ የሰብአዊ ጉዳት አድርሷል” ብለዋል።
አሸባሪው ቡድን በክልሉ ወራቸው በነበሩ የፈንቲረሱ ዞን 4 ወረዳዎች ከመንግስት ተቋማት እስከ ግለሰብ ቤቶች ከፍተኛ ዘረፋና ውድመት ማድረሱን ተናግረዋል ።
“ህወሀት ኢትዮጵያን በማፍረስ ታላቋን ትግራይ ለመመስረት የነበረው እቅድና ህልም በሀገር ወዳዱ አርብቶ አደር ተጋድሎ እንዲሁም በመከላከያ ሠራዊቱና ልዮ ሃይሉ የተባበረ ክንድና የጀግንነት ተጋድሎ ቅዠት ሆኖ ቀርቷል” ብለዋል።
“አሸባሪው አሁንም ከአማራ ክልል የተለያዩ ወረዳዎች ተጠራርጎ እስካልወጣ ድረስ ገና የቤት ስራችንን ያልጨረስን በመሆኑ ቀጣይ ስራዎች ይቀሩናል” ነው ያሉት።
“የአንዱን ህመምና ችግር የሁላችንም አድርገን በመውሰድ እየተደጋገፍንና እየተረዳዳን የምንቀጥል ከሆነ በቅርቡ ጠላታችንን እናንበረክካለን” ሲሉ በአጽእኖት ተናግረዋል።
ቡድኑ በከፈተብንን ወረራ ያደረሰው ጉዳት እንደተጠበቀ ሆኖ ኢትዮጵያዊያን የጋራ ጠላታችንን አውቀን በአንድነት ለሉአላዊነትና ለክብራችን እንድንቆም መልካም አጋጣሚ መፍጠሩንም ጠቅሰዋል ።
“የአሸባሪ ቡድኑን ግብአተ-መሬት በማፋጠን የጀመርነውን ሀገራዊ የልማትና የብልጽግና ጉዞ እንደምናሳካ ጥርጥር የለኝም ” ብለዋል ።
ክልሎችን ጨምሮ የተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ለክልሉ ህዝብ ያሳዩት አጋርነትና ያደረጉት ሁሉን አቀፍ ድጋፍ የሚደነቅ መሆኑን ገልጸዋል።
የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌትነት መኩሪያ በወቅቱ እንደተናገሩት በጦርነቱ ከሚጎዱ ተቋማትና የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ ትምህርት ቤቶችና ተማሪዎች ናቸው።
ህወሀት በከፈተው ጦርነት በአማራ፣አፋርና ትግራይ ክልሎች የሚገኙ ከ1ሺ በላይ ትምህርት ቤቶች ከአገልግሎት ውጭ መሆናቸውን ለአብነት ጠቅሰዋል።
“ተቋማቱን ጠግኖ ለአገልግሎት ለማብቃትና ለጋ ህጻናት የመማር እድል እንዲያገኙ ለማድረግ የሁሉንም ባለድርሻዎች ድጋፍ ይፈልጋል” ብለዋል።
ትምህርት ሚኒስቴር በአፋር ክልል ለተጎዱ ትምህርት ተቋማት ጥገና ማካሄጃ እንዲሆን 40 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን አስታውቀዋል።
የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪሃት ካሚል በበኩላቸው “ኢትዮጵያዊያን ለወደዳቸው ፍቅር ለጠላቸው ደግሞ ከሩቅ የሚለበልብ ሰደድ እሳት ናቸው” ብለዋል።
አሸባሪው ህወሀት በፈጸመው የእብሪት ወረራ የተስተዋለው ይኽው እውነት መሆኑን የገለጹት ሚኒስቴሯ “በዚህ ሂደት ውድ ህይወታቸውን ለሀገራቸው ለገበሩ ጀግኖች ሀገራቸው ሁሌም ታከብራቸዋለች” ሲሉ አድናቆታቸውን ችረዋል።
የብሄራዊ አስቸኳይ ጊዜ ማስተባበሪያ ማዕከል የሚኒስትሮች ኮሚቴ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር በጦርነቱ የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመታደግ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ተፈናቃዮች ወደቀያቸው ተመልሰው ኑሯቸውን በዘላቂነት እንዲመሩ የሚችሉበትን ሁኔታ ለማመቻቸት በየደረጃው ከሚገኙ አመራሮች ጋር በትኩረት እንደሚሰራ ሚኒስትሯ አስታውቀዋል።