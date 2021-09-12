የህወሓት አሸባሪ ቡድን እስኪጠፋ ድረስ ለህልውና ዘመቻው የሚደረገው ድጋፉ ተጠናክሮ ይቀጥላል

ባህር ዳር፣ መስከረም 2/2013 ( ኢዜአ) “ከሰውኛ ያፈነገጠ መንፈስ የተጣባው የህወሓት አሸባሪ ቡድን እስከሚጠፋ ድረስ ለህልውና ዘመቻው የሚደረገው ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል” ሲሉ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው አስታወቁ።
በምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ የተመራ የልኡካን በድን 25 ሚሊዮን ብርና ሌሎች የአይነት ድጋፎችን ለአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር አስረክቧል።
ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ድጋፉን ባስረከቡበት ወቅት እንዳሉት የህወሃት አሸባሪ ቡድን በአቅራቢያው በሚገኙ የአማራና የአፋር ህዝቦች ላይ ጦርነት ከፍቶ ከፍተኛ ጉዳት ያድርስ እንጂ አላማው ኢትዮጵያን ማፍረስ እስከሆነ ድረስ የመላው ኢትዮጵያ ጠላት ነው።
“የህወሓት አሸባሪ ቡድን የሰው ልጆችን ሰላም የማይወድና የሰው ልጆችን ሃብትና ንብረት ነጥቆ ለግሉ ብቻ መኖር የሚፈልግ የክፉዎች ስብስብ ነው” ብለዋል።
ቡድኑ ከሰውኛ ያፈነገጠ መንፈስ ያለውና የኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊያንን ክብር ለማዋረድ አልሞ እየሰራ ያለ ከሃዲ መሆኑን ተናግረዋል።
የደቡብ ክልል ህዝብና መንግስት አሸባሪው ቡድን እስኪጠፋና ለኢትዮጵያ ስጋት በማይሆንበት ደረጃ እስኪደርስ ለህልውና ዘመቻው የሚያደርጉት ሁሉን አቀፍ ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አቶ ርስቱ አስታውቀዋል።
አሸባሪ ቡድኑ ቢሳካለት ዛሬ ላይ በአጎራባች ክልሎች የከፈተውን ጦርነት ቀጣይ በደቡብ ክልልም እንደሚያደርገው ጠቁመው የጋራ ጠላት የሆነውን ቡድኑን ሙሉ ለሙሉ ማሶገድ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በርካታ የደቡብ ብሄር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለመከላከያ ሰራዊት ደጀን በመሆን የተለያዩ ድጋፎችን እያደረጉ መሆናቸውን ገልፀዋል።
አሸባሪ ቡድኑን ለመደምሰስ በርካታ የደቡብ ክልል ወጣቶች ከመከላከያ፣ ከአማራ ልዩ ሃይልና ሚሊሻ ጋር ተሰልፈው መስዋእትነት እየከፈሉ እንደሚገኙም አቶ ርስቱ አመልክተዋል።
ዛሬ ደግሞ አሸባሪው ቡድን ወረራ በፈፀመባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ከመኖሪያ አካባቢያቸው ተፈናቅለው ለተለያዩ ችግሮች የተዳረጉ ዜጎችን ለመደገፍ የ25 ሚሊዮን ብር ስጦታ ይዘው መምጣታቸውን አስታውቀዋል።
በአይነት ደግሞ 8 ሺህ ሊትር የምግብ ዘይት፣ 800 ኩንታል ዱቄትና 1 ሺህ 500 ብርድ ልብስ ድጋፍ ማድረጋቸውን አመልክተዋል።
የደቡብ ክልል ህዝቦችና መንግስት አሸባሪ ቡድኑ እስኪደመሰስ አስፈላጊውን ድጋፍ ማድረጋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አቶ ርስቱ አስታውቀዋል።
“በዚህ ክፉ ቀን ለህዝባችን የተደረገውን ድጋፍ አንረሳውም” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር ናቸው።
የትህነግ ወራሪ ሃይል በወራራ በያዛቸው የክልሉ አካባቢዎች ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ተፈናቅሎ ለዘርፈ ብዙ ችግሮች ተዳርጎ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
“የትህነግ ወራሪ ሃይል በማፈናቀልና በመግደል ካደረሰው ሰብአዊ ቀውስ በተጨማሪ በርካታ የጤናና የትምህርት ተቋማትን አውድሟል፤ ንብረት ዘርፏል” ብለዋል።
የክልሉ ህዝብና መንግስት የልማት ጥያቄዎችን ሁሉ ትቶ ፊቱን ወደ ጦርነት ማድረጉን ጠቅሰው “፤አስፈላጊውን ሁሉ መስዋትነት ተከፍሎ የቡድኑን ኢትዮጵያን የማፈራረስ አላማ ማክሸፍ ተችሏል” ብለዋል።
ጦርነቱ የሚቆመው የትህነግ አሸባሪ ቡድን ከአማራ ክልል ለቆ ሲወጣ ብቻ ሳይሆን ቡድኑ ሲደመስስ ብቻ እንደሆነም አቶ አገኘሁ ተናግረዋል።
የደቡብ ክልል መንግስትና ህዝብ ላደረገው ድጋፍ ላቅ ያለ ምስጋናና ክብር እንዳላቸው ገልጸው፤ ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል።