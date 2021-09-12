በተስፋ ብርሀን አሙዲን የምገባ ማዕከል በዝቅተኛ ኑሮ ለሚገኙ ነዋሪዎች የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር ተካሄደ

መስከረም 02 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በተስፋ ብርሀን አሙዲን የምገባ ማዕከል ተገኝተው በዝቅተኛ ኑሮ ላይ ከሚገኙ ነዋሪዎች ጋር የአዲስ ዓመት በዓልን አከበሩ።
በማዕከሉ ምንም ገቢ የሌላቸው እስከ ሁለት ሺህ ዜጎች የምገባ መርሀ ግብር በቀን አንድ ጊዜ ይካሄድበታል።
የከተማ አስተዳደሩ ከሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ እና ዳሽን ባንክ ጋር በመተባበር ተስፋ ብርሀን አሙዲን የምገባ ማዕከል በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ በተለምዶ አሜሪካን ግቢ አካባቢ ተመርቆ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል።
የተስፋ ብርሃን አሙዲ የምገባ ማዕከል በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን በቀን አንድ ጊዜ የማይችሉትን የሚመግብና የክህሎት ስልጠና የሚሰጥ ተቋም ነው።
ምክትል ከንቲባ አዳነች እንደተናገሩት፤ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያሉትን መደገፍ የመንግስት ብቻ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት መሆን አለበት።
አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ በተለየ ሁኔታ ዛሬ በስድስቱም የምገባ ማዕከላት ማዕድ ማጋራት እየተደረገ ይገኛል።
ለዚህ መርሃግብር በሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ለስድስቱም የምገባ ማዕከላት ስድስት በሬዎችን ሰጥቷል።
በዚህ መረሃ ግብር የምክትል ከንቲባዋ አዳነች፡ የሜድሮክ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈፃሚ አቶ ጀማል አህመድ ተገኝተዋል።