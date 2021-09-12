የአፋር ክልል ለ40 የህግ ታራሚዎች ይቅርታ አደረገ

ሰመራ፣ መስከረም 2/2014 (ኢዜአ) የአፋር ክልል መንግስት አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ ለ40 የታህግ ታራሚዎች ይቅርታ አደረገ።
የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ-ህግ ምክትል ቢሮ ሃላፊ አቶ ነሙሳ ያሲን ለኢዜአ እንደገለጹት በይቅርታ ቦርድ ተመርምሮ መስፈርቱን አሟልተው ለተገኙ ታራሚዎች ይቅርታው ተደርጓል ።
“ይቅርታ ከተደረገላቸው ታራሚዎች መካከል በፈፀሙት ወንጀል የተፀፀቱ፣ አብዛኛውን የእስር ጊዜያቸውን የጨረሱ፣ በዕድሜያቸው የገፉና የጤና ዕክል ያጋጠማቸው ይገኙበታል” ብለዋል።
በሙስና፣በሀገር ክህደትና ተያያዥ ከፍተኛ ወንጀሎች የፍርድ ውሳኔ የተሰጣቸው ታራሚዎች በይቅርታው አለመካተታቸውን ገልጸዋል።
የይቅርታው ተጠቃሚ የሆኑት 40 ታራሚዎች ከያሉቧቸው ማረሚያ ቤቶች ከመስከረም 1 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ እንዲወጡ መወሰኑን አቶ ገረመው አስታውቀዋል።
ይቅርታ የተደረገላቸው ታራሚዎችም ወደ ህብረተሰቡ ሲቀላቀሉ በማረሚያ ቤት ቆይታቸው ያሳዩትን መልካም ስነ-ምግባር በማስቀጠል የበደሉትን ህብረተሰብ በልማት እንዲክሱ አስገንዝበዋል።
ይቅርታ ከተደረገላቸው ታራሚዎች መካከል በአውሲ-ረሱ ማረሚያ ቤት ታራሚ የነበሩ አቶ መሀመድ አሊ መንግስት የሰጣቸውን ይቅርታ ተጠቅመው በቀሪ ህይወታቸው ህግን አክብረው በመንቀሳቀስ ማህበረሰቡን ለመካስ መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል።