የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች 320 ሕጻናትን በዘላቂነት ለማገዝ ቃል ገቡ

አዲስ አበባ፣ መስከረም 1/2014 (ኢዜአ) የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶችና ጠቅላይ ፍርድ ቤትን ጨምሮ 320 ሕጻናትን በዘላቂነት ለማገዝ ቃል ገብተዋል።
ሚኒስትሮች እንዲሁም ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በተገኙበት ለችግረኛ ሕጻናትና አሳዳጊዎቻቸው በአንድነት ፓርክ የምሳ ግብዣ ተደርጓል።
ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ በዚሁ ጊዜ ባስተላለፉት መልእክት “ያለውን አካፍሎ መብላት በፈጣሪም ሆነ በሰው ዘንድ መልካም ሐሳብ ነው” ብለዋል።
ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶችም ያደረጉት ነገር የሚያኮራና ደስ የሚያሰኝ ተግባር መሆኑን ገልጸዋል።
ይኸው ሐሳብ እያንዳንዱ ማሕበረሰብ ጋር ቢደርስና ሁሉም የድርሻውን ቢያደርግ ነገ አንድ ለአገር ጠቃሚ ዜጋን ለማፍራት የሚያስችለን ተግባር ይሆናል ነው ያሉት።
የሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ፤ ማህበራዊ ጥበቃ ሊጠናከር የሚችለው በዚህ መንገድ በመሆኑ መንግሥት ተከማችተው የቆዩ ማህበራዊ ችግሮችን ለመፍታት ስትራቴጂክ እቅድ ነድፎ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ከዚህ ጎን ለጎን አሁን በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች የተጀመረው ፕሮግራም ”ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያዊያን” የሚሰኝ መሆኑንም ነው የጠቀሱት።
ይኸው ፕሮግራም በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያንን በማስተባበር ወላጆቻቸውን ያጡ፣ ለችግር የተጋለጡ ሕጻናት፣ ቤተሰቦቻቸው ጋር ሆነው አንድ እግራቸው ወደ ጎዳና የወጡትን ጨምሮ አጠቃለው ወደ ጎዳና ሳይወጡ ከወዲሁ ማገዝ ነው ብለዋል።
ይህም መንገድ ማህበራዊ ጥበቃ ሥርዓት የሚዘረጋበት ሁነኛ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል ብለዋል።
በዚሁ መሰረት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትን ጨምሮ 21 የፌዴራል ተቋማት 321 ሕጻናትን በዘላቂነት ለመርዳት ቃል መግባታቸውን ተናግረዋል።
በዚሁ ተግባር ውስጥ ረዘም ያለ ጊዜ ያሳለፉት የሜሪጆይ ህጻናት መርጃ ድርጅት መስራች ሲስተር ዘቢደር ዘውዴ ሜሪጆይ ከሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመሆን እነዚህ ህጻናት ይህን እድል እንዲያገኙ ማመቻቸቱን ገልጸዋል።
”ሚኒስትሮች ይህ ጉዳይ ያገባናል፤ የእኛ ኃላፊነት ነው ብላችሁ ልጆቹን በመደገፋችሁ እናመሰግናለን” ብለዋል።
የተረጂ ሕጻናት አሳዳጊዎችም በሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶች በኩል የሚደረገው ድጋፍ ለእነሱ ትልቅ ዋጋ እንዳለው ተናግረዋል።
ድጋፍ የተደረገላቸው አሳዳጊዎች በአስከፊ ድህነት ውስጥ ሆነው ልጆቻቸውን ለማሳደግ ጥረት እያደረጉ እንደነበር ነው የተናገሩት።