የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በክረምቱ ያደሳቸውን የአቅመ ደካሞች ቤት ለነዋሪዎች አስረከበ

አዲስ አበባ፣ መስከረም 01 ቀን 2014 (ኢዜአ) የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በጉለሌ ክፍለ ከተማ በክረምቱ ያደሳቸውን የአቅመ ደካሞች መኖሪያ ቤት ለነዋሪዎች አስረከበ።
ሚኒስቴሩ ከተጠሪ ተቋማትና በዘርፉ ከተሰማሩ ድርጅቶች ጋር በመቀናጀት በመዲናዋ የአቅመ ደካሞችን ቤቶች በማደስ ላይ ይገኛል።
በመሆኑም ከ500 ሺህ ብር በላይ ወጪ በማድረግ እድሳት ያደረገላቸውን አራት መኖሪያ ቤቶች ትናንት ለነዋሪዎቹ አስረክበዋል።
ቤቶቹ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 05 ሩፋኤል እና ወረዳ 09 የሚገኙ ሲሆኑ በሳምኮን ኢንጂነሪንግ እና በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ፈጠራ ስራዎች ማህበር እድሳቱ መደረጉ ታውቋል።
የቤት እድሳቱ የተደረገላቸው ሰዎች “ከብርድ፣ ዝናብ እና የሰቀቀን ህይወት በመውጣት በትክክለኛ ቤት መኖር ጀመርን” ሲሉ ተናግረዋል።
የእድሳቱ ተጠቃሚዎች ስለተደረገላቸው በጎ ተግባር ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።
አዲሱ ዓመት የሰላም፣ የልማት፣ የጤና እና የብልፅግና እንዲሆንም ለመላ ኢትዮጵያዊያን መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል።
የከተማ ልማት እና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሀመድ፣ ሌሎች የስራ ሃላፊዎች፣ የጉለሌ ክፍለ ከተማ አመራሮችና ሌሎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በቤት ርክክቡ ወቅት ተገኝተዋል።
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በስሩ ካሉ ተጠሪ ተቋማትና ከተቋራጮች ጋር በመቀናጀት በመዲናዋ ተጨማሪ የ13 የአቅመ ደካማ ወገኖችን ቤቶች እድሳት ለማከናወን እቅድ ይዟል።
በሂደቱ እድሳታቸው በመገባደድ ላይ የሚገኙ ቤቶችን በሁለት ሳምንት ውስጥ እንደሚያስረክብም ታውቋል።