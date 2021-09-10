ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ለ230 አረጋዊያን እና አካል ጉዳተኞች የበዓል ስጦታ አበረከተ

ሆሳዕና፣ ጷጉሜን 5/2013(ኢዜአ) ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ የዘመን መለወጫ በዓልን በማስመልከት ለ230 አረጋዊያንና አካል ጉደተኞች 500 ሺህ ብር የሚገመት የበዓል ስጦታ አበረከተ።
በስጦታው ርክክብ ስነ-ስርዓት ወቅት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ሀብታሙ አበበ እንደገለጹት፤
ለአረጋዊያኑና አካል ጉደተኞቹ በነፍስ ወከፍ ከ2ሺህ ብር በላይ ግምት ያለው ብርድ ልብስ፣ አንሶላ፣ ዘይት፣ 25ኪሎ ግራም ዳቦ ዱቄትና ሌሎች ቁሶች እንዲደርሳቸው ተደርጓል።
ለድጋፉ 500 ሺህ ብር ወጪ መደረጉን አመልክተው፤ ገንዘቡም በዓሉን ምክንያት በማድረግ ከዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብና ከተቋሙ የተሰበሰበ መሆኑን አስረድተዋል።
ዩኒቨርሲቲው በሀድያና ከምባታ ጠምባሮ ዞኖች የሚገኙ ከ1ሺህ የሚበልጡ አረጋዊያንና አካል ጉዳተኞችን በቋሚነት እየደገፈ መሆኑንም ዶክተር ሀብታሙ አስታውቀዋል።
“ከአነዚህ ውስጥ መስራት ለሚችሉት በተየያዩ የዩኒቨርሲቲው ካምፓሶች ውስጥ የሥራ ዕድል ተፈጥሮላቸዋል” ብለዋል።
በተጨማሪም አምስት መቶ ሺህ ብር በመመደብ የሁለት አረጋዊያንን ያረጀና ለኑሮ ምቹ ያልሆነ ቤት በማፍረስ በአዲስ መልክ ሰርተው ማስረከባቸውንም አወስተዋል።
ድጋፍ ከተደረገላው ውስጥ በሆሳዕና ከተማ የቦብቾ ቀበሌ ነዋሪው አቶ ማሞ አለማየሁ ፤ ዓይነ ስውር በመሆናቸው ሰርተው ለመብላት እየከበዳቸው ከቤት በዋሉበት በአሁኑ ወቅት ዩኒቨርሲቲው ባበረከተላቸው የበዓል ስጦታ መደሰታቸውን ገልጸዋል።
ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነው የዘመን መለዋጫ በዓልን በደስታ እንደሚያሳልፉ ተናግረዋል።
ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ለህልውና ዘመቻው ከ29 ሚሊዮን ብር በላይ የገንዘብና የዓይነተ ድጋፍ ማድረጉም ተመልክቷል።