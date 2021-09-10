በአዲሱ ዓመት የአቅመ ደካሞችና የጎዳና ተዳዳሪዎች ሕይወት በዘላቂነት እንዲሻሻል እንሰራለን

ሀዋሳ ፤ጷጉሜን 05/2013 (ኢዜአ) በአዲሱ ዓመት በሃዋሳ ከተማ የአቅመ ደካሞችንና የጎዳና ተዳዳሪዎችን ሕይወት በዘላቂነት ለማሻሻል እንደሚሰራ የከተማዋ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ፀጋዬ ቱኬ አስታወቁ።
አስተዳደሩ ከከተማዋ ባለሀብቶች ጋር በመሆን ዘመን መለወጫ በዓልን ምክንያት በማድረግ ለአቅመ ደካሞችና የጎዳና ተዳዳሪዎች ዛሬ የምሳ ግብዣ መርሃ ግብር አካሂዷል።
ፕሮፌሰር ፀጋዬ በዚህ ወቅት እንዳሉት፤ በመስጠት ውስጥ የሚገኘው ደስታና እርካታ ከሁሉም በላይ ነው።
ነገ የሚከበረው ዘመን መለወጫ በዓል የኢትዮጵያውያን ጠንካራ እሴት በሆነው የመደጋገፍ እሳቤ ማክበር ትልቅነት መሆኑን ተናግረዋል።
ከተማ አስተዳደሩ በ2013 ዓ.ም የአቅመ ደካሞችንና የጎዳና ተዳዳሪዎችን ሕይወት በዘላቂነት ለማሻሻል ሲሰራ ቆይታል ነው ያሉት ምክትል ከንቲባው።
ለአብነት ከሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር 150 ወጣቶችን ከጎዳና ሕይወት በማላቀቅ የሥራ ዕድል ማመቻቸታቸውን ጠቅሰዋል።
ይህንን ተግባሩ በአዲሱ ዓመትም ተጠንክሮ እንደሚቀጥል ገልፀው፣ በተለይ ወጣቶች የሚፈጠርላቸውን ዕድል ተጠቅመው ሕይወታቸውን ለማሻሻል ጠንክረው መስራት እንደሚጠበቅባቸው አሳስበዋል።
በምሳ ግብዣው ከታደሙት መካከል ወጣት አንድነት ኤልያስ፤ በድህነት ምክንያት የትውልድ ስፍራውን ለቆ ወደ ሃዋሳ መጥቶ ኑሮውን በጎዳና ማድረጉን ተናግሯል።
“በእንዲህ ያለ ድግስ ተጋብዤ ስለማላውቅ በግብዣው በእጅጉ ተደስቻለሁ” ያለው ወጣት አንድነት፤ ድጋፍ የሚያደርግለት ካገኘ ሰርቶ ሕይወቱን ለመለወጥ ፍላጎት እንዳለው ገልጿል።
አካል ጉዳተኛ በመሆናቸው አባት የሞተባቸውን ልጆች በችግር ለማሳደግ እንደተገደዱ የገለፁት ወይዘሮ አማረች ተስፋዬ ደግሞ የመንደራቸው ነዋሪዎች በሚያደርጉላቸው እገዛ እንደሚኖሩ ተናግረዋል።
“ሥራ የሚሰጠኝ ካገኘሁ በታመመው እግሬ የአቅሜን ተሯሩጬ ሰርቼ ልጆቼን ማሳደግ እፈልጋለሁ” ብለዋል።
የከተማ አስተዳደሩ ከምሳ ግብዣ መርሃ ግብር በተጨማሪ ለ62 አቅመ ደካሞች ቤት ለቤት በመሄድ የበግ ሙክት በስጦታ አበርክቷል።