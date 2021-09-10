በሐረሪ ክልል በዓልን ምክንያት በማድረግ የሚከሰት የዋጋ ውድነትን ለመከላከል እየተሰራ ነው

ሀረር ጳጉሜን 5/2013 (ኢዜአ) በሐረሪ ክልል በበዓል ወቅት የሚታየውን የምግብ ዘይት እጥረት ለመቅረፍ ከ163ሺ ሊትር በላይ የምግብ ዘይት ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ መከፋፈሉን የክልሉ ንግድ ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
በክልሉ በምግብ ፍጆታዎች ላይ የተጋነነ ጭማሪ እና እጥረት እንዲከሰት በሚያደርጉ የንግድ ተቋማት ላይ እየተወሰደ የሚገኘው ርምጃ ተጠናክሮ መቀጠሉን ነው ጽህፈት ቤቱ የገለጸው።
የጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ቡሽራ አልይ እንደገለጹት በክልሉ የሚታየውን የምግብ ዘይት እጥረት ለመቅረፍ 163ሺህ 533 ሊትር ዘይት ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ ተከፋፍሏል።
በመንግስት ድጎማ ወደ ክልሉ የመጣውን የምግብ ዘይት በ2 ዩኒየኖች እና በከተማ እና ገጠር በተቋቋሙ 49 የሸማቾች ማህበራት አማካኝነት ለህብረተሰቡ በማዳረስ ከ32ሺ በላይ አባወራ ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል።
ከዚህ ባለፈም ሩዝ፣ስኳር እና ስንዴ ዱቄት ባለሀብቶች ከታክስ ነጻ ወደ ክልሉ በማስመጣት በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረቡ እና እገዛ እያደረጉ እንደሚገኙም ተናግረዋል።
በክልሉ የምግብ ፈጆታዎችን በማሸሽ እና የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ 864 ነጋዴዎች ላይ የቃል እና የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ እንዲሁም የማሸግ እርምጃ መወሰዱን ተናገረዋል።
ከዚህ ባለፈ 36 የንግድ ተቋማትን ከ3ሺ እስከ 10ሺ ብር ሲቀጡ 11 የንግድ ተቋማት ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ እንደሚገኝ አብራርተዋል።
እንደ አቶ ቡሽራ ገለጻ ጽህፈት ቤቱ የገበያ ዋን ለማረጋጋት ያወጣውን የምግብ ፍጆታ የዋጋ ተመንን ለማስቀጠል እና መሻሻል የሚገባውን ለማሻሻል የጥናት ስራ እየተከናወነ እንደሚገኝና በአዲሱ ዓመት መግቢያ ላይም ይፋ እንደሚደረግ ተናግረዋል።
መንግስት እና ህዝብን ለማጋጨት የተጋነነ ዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ የንገድ ተቋማትን የማጋለጥ ስራን አጠናክሮ መቀጠል ይገባል ብለዋል።
የሐረር ሁለገብ ሸማቾች ዩኒየን የመጋዘን ክፍል ሃላፊ ወይዘሮ ሰብለ ዱሬሳ በበኩላቸው “ለዩኒየኑ 2ሺ500 ባለ 20 ሊትር ጀሪካን ዘይት እና 220 ኩንታል የስንዴ ዱቄት ቀርቦልን ለ24 ህብረት ስራ ማህበራት አከፋፍለናል”ብለዋል።
“ከዚህ ባለፈም በክልሉ የሚታየውን የምግብ ፍጆታ እጥረት ለመቅረፍ ዩኒየኑ ጤፍ፣ስንዴ ዱቄት እና ሌሎች የምግብ ፍጆታዎችን እያስመጣን ለማህበራቱ እንዲዳረስ እያደረግን እንገኛለን”ብለዋል።
ህብረተሰቡ ለአዲሱ አመት በዓል ችግር እንዳይገጥመው ተብሎ የቀረበልንን 100 ባለ 20 ሊትር ዘይት በፍትሃዊ ሁኔታ ለህብረተሰቡ እያከፋፈልን እንገኛለን ያሉት በከተማው የመገናኛ ሸማቾች ማህበር ሊቀመንበር ሻንበል ስኳሬ ራሴ ናቸው።
እንደ ሻንበል ስኳሬ ራሴ ገለጻ ስኳር፣ሩዝ፣ማካሮኒ፣ዱቄት እና የተለያዩ ደረቅና ፈሳሽ ሳሙናዎችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ እያቀረቡ ይገኛሉ።
ከሸማቾች ማህበር ዘይት ሲወስዱ ያገኘናቸው ወይዘሮ አበራሽ ካሳዬ “የምግብ ዘይት ዋጋ በመናሩ ተቸግሬ ነበር፤በተለይ በበዓል ዋዜማ ዘይት በተመጣጣኝ ዋጋ በማግኘቴ ተደስቻለው” ብለዋል።
የተጀመረው የክትትልና ቁጥጥር ስራ ከበዓል በኋላም ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ዘላቂ የተረጋጋ ግብይት እንዲፈጠር ጠይቀዋል።