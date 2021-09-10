ጳጉሜን 5፤2013 (ኢዜአ) አንድነታችን የችግሮቻችን ሁሉ መፍቻ ቁልፍ ነው ሲሉ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ተናገሩ።
ምክትል ከንቲባዋ ይህን የተናገሩት የአሸንዳ በዓል በአዲስ አበባ ወዳጅነት ፓርክ ሲከበር ነው።
በበዓሉ አከባበር ላይ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው፣ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት መአዛ አሸናፊ፣ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ፣ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ እና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሃላፊዎች ታድመዋል።
በዓሉ “አሸንዳ የአንድነትና የወንድማማችነት ህያው ማስረጃ ነው” በሚል መሪ ሃሳብ ነው የተከበረው።የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ በዚሁ ወቅት እንዳሉት በአሉ ከውብ ባህሎቻችን አንዱ ነው።
ባሕሎቻችን እርስ በእርስ የተሳሰሩ እንደመሆናቸው ኢትዮጵያዊነታችንን እጅግ አድርገው ያደምቁታል ብለዋል።
ይህን ማንነት በመከፋፈል ድንበርበማበጀት ለመከፋፈል መጣር የሚያስኬድ ተግባር አለመሆኑን ጠቁመዋል።
በመዲናዋ ሐሰተኛ መረጃ በመንዛት የትግራይ ተወላጆችን ለመቀስቀስ የተደረገው ሙከራም አልተሳካም ብለዋል።ተወላጆቹም መሰል ድርጊቶችን ሊያወግዙ እንደሚገባ በመጠቆም።’አንድነታችን የችግሮቻችን ሁሉ ቁልፍ ነው’ ያሉት ምክትል ከንቲባዋ በታላቅ ሃላፊነት ወደፊት መጓዝ አለብን ብለዋል።
የባሕልና ቱሪዝም ሚንስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው በበኩላቸው ተቋማቸው አሸንዳና መሰል ባህላዊ እሴቶችን የመጠበቅ ሀላፊነት እንደመውሰዱ እነዚህን እሴቶች እየተንከባከበ ነው ብለዋል።
ይህ ተግባሩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልና በመጪው ዓመት በዓሉን በዩኔስኮ ለማስመዝገብ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ጠቁመዋል።