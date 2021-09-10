በአዲሱ ዓመት አዲስ ተስፋና አዲስ ራዕይ በመያዝ ሠላምን ተቀዳሚ ተግባር ማድረግ ይገባል -የሃይማኖት አባቶች

አዲስ አበባ፣ ጳጉሜን 5/2013 (ኢዜአ)በመጪው አዲስ ዓመት አዲስ ተስፋ፤ አዲስ ራዕይ በመያዝ ሠላምን ተቀዳሚ ተግባር ማድረግ ይገባል ሲሉ የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ።
የተለያዩ የሐይማኖት ተቋማት አባቶች ለ2014 ዓ.ም አዲስ ዓመት የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትሪያርክ ብጹዕ አቡነ ማቲያስ፤ ”አዲስ ዓመት ሲመጣ የደስታና የተሐድሶ ዘመን እንዲሆንልን ከመመኘቱ ጋር በብሩህ ተስፋ መቀበላችን መልካም ነው ”ብለዋል።
የሠላምና የእድገት ምኞታችን ወደ ተጨባጭ ፍሬ ሊደርስ የሚችለው በሥራ ብቻ ነው ያሉት ፓትሪያርኩ ።
የተፈጠርነው ለሥራ እንጂ እንድንተኛ ባለመሆኑ በሥራችን ላይ ቸልተኛነት አያሻም ብለዋል።
ዘመኑ አዲስ ሊሆን የሚችለው በምናበረክተው ሥራ እንጂ ዘመን በራሱ አዲስ አይሆንም፤ አዳዲስ ሥራዎችና አሠራሮችን በመፍጠር አዲሱ ዓመት በሁለመናው አዲስ እንዲሆን ተግቶ መስራት ይጠበቅብናል ነው ያሉት።
የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስም ለአዲሱ ዓመት የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል።
በመልዕክታቸውም ኢትዮጵያዊያን ጥሩ ልማድ ያላቸው ሕዝቦች መሆናቸውን አስታውሰው፤ በተጠናቀቀው ዓመት የተስተዋሉ የማይገቡ ተግባራትን ኮንነዋል።
በአዲሱ የ2014 ዓ.ም ያልተገቡ ድርጊቶች ተወግደው በመልካም ተግባራት፣ በመተዛዘንና በአብሮነት መኖር እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በጳጉሜን አምስቱ ቀናት የተተገበሩ መልካም ስራዎች ሁልጊዜም መቀጠል አለባቸውም ብለዋል።
ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ መሪዎች፣ ምሁራኖች ወጣቶችን ሁሉም ለሀገሩ ህዝብ እድገት በጋራ መስራት ይገባዋል ሲሉ መልዕክት አስተላልፈዋል።
የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቀ ጳጳስ ብጹዕ ካርዲናል ብርሃነየሱስ በበኩላቸው መጪው ዘመን ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጭ ስለ ሠላምና እርቅ የሚሰሩትን እንደ የእምነታችን የምናበረታታበት ሊሆን ይገባል ብለዋል።
“በአዲሱ ዓመት የጥላቻ ንግግር የሚያባብሱ መረጃዎች ተወግደው ፍቅርና እርቅን የሚሰብኩ ተግባራት ላይ የሚተኮርበት ሊሆን ይገባል ሲሉ አሳስበዋል።
በአዲሱ ዓመት ድሆችን፣ የተቸገሩትን፣ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉትንና የተሰደዱትን በመርዳት ክርስቲያናዊ ግዴታን መወጣት እንደሚያስፈልግም አክለዋል።
“ለአገር ሠላምና እድገት መፍትሄው አንድነትን ከሚያናጋ ተግባር መራቅ ነው” ያሉት ደግሞ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጠቅላይ ፀሐፊ ቄስ ደረጄ ጀምበሩ ናቸው።
ከምንም ነገር በላይ ጠላትን ድል ማድረጊያው በትር የሕዝብ በአንድነት መቆም መሆኑን ተገንዝቦ በጋራ መንቀሳቀስ እንደሚገባ ተናግረዋል።
መጪው ዘመን የተጀመሩ ልማቶች ተጠናቀው ጦርነትና መከፋፈል ተወግዶ በአንድነት መሻገር የሚቻልበት እንዲሆንም መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል።
አዲሱ ዓመት”የአገር ሉዓላዊነትን በማስጠበቅ በአንድነትና በመደጋገፍ ተግተን የምንሰራበት፣ ድህነትን ታሪክ የምናደርግበት ይሆን ዘንድ እንቅስቃሴያችን ሁሉ በማስተዋልና በመመካከር ይሁን” ብለዋል።
የኢትዮጵያ ወንጌላዊያን አብያተ ክርስቲያናት ኅብረት ፕሬዚዳንት ፓስተር ጻድቁ አብዶ፤ የተጠናቀቀው ዓመት ኮቪድን ጨምሮ አገሪቷ በርካታ ተግዳሮቶችን ያስተናገደችበት እንደነበረ አውስተዋል።
በአንጻሩ የታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌትና ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ በሠላማዊ መንገድ የተካሄዱበት የስኬት ዓመት ነበር ብለዋል።
በመጪው አዲስ ዓመት አዲስ ተስፋ፤ አዲስ ራዕይ ይዘን ሠላምን ተቀዳሚ ተግባር አድርገን መሻገር አለብን ሲሉ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል ፓስተር ፃዲቁ።
የጦርነት በጎ ገጽታ የለውምና ሁሉም ዜጋ ለሠላም መስፈን የበኩሉን ድርሻ ሊያበረክት እንደሚገባም አሳስበዋል።