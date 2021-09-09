በሐረሪ ክልል ለሰላም መስፈን ጉልህ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት እውቅና ተሰጠ

ሐረር ጷጉሜን 04/ 2013 (ኢዜአ) በሐረሪ ክልል ሰላም እንዲሰፍን ጉልህ አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላት እውቅና የምስጋና ፕሮግራም ተካሄደ።
ፕሮግራሙ የተካሄደው የጀግንነት ቀን ዛሬ በሐረሪ ክልል በተከበረበት ወቅት ነው።
በእውቅና የምስጋና ፕሮግራሙ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪን ጨምሮ ሌሎችም ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎችና የሚመለከታቸው አካላት ተገኝተዋል።
በዚህ ወቅት የብልጽግና ፓርቲ የሐረሪ ክልል ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አብዱጀባር መሐመድ እንዳሉት፤ ጀግንነት በየትኛውም ዘርፍ ውጤታማ መሆንና ላመኑበት ዓላማ እስከ መስዋዕትነት የሚደርስ ዋጋ መክፈል ይጠይቃል።
“በመሆኑም በክልሉ ባለፉት ሶስት ዓመታት በተለያዩ የስራ ዘርፎች ተሰማርተው ለሀገራቸው ትልቅ ውለታ የዋሉ በርካታ ጀግኖች አሉ” ብለዋል ።
ከዚህ አንፃርም በዕለቱ እውቅናና ምስጋና የተቸራቸው አካላትን ጨምሮ መላው የክልሉ ነዋሪ በአካባቢው አስተማማኝ ሰላምና ፀጥታ እንዲሰፍን ጉልህ ሚና ለተጫወቱ አካላት ክብር ይገባቸዋል ሲሉ አስታውቀዋል።
በተለይም ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ በክልሉ የተሳካ እንዲሆን ከማድረግ አንፃር ከፀጥታ ሀይሉ ባሻገር የተለያዩ አደረጃጀቶችና መላው የክልሉ ህዝብ እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ ማጠናከር እንደሚገባም ጠቁመዋል።
በሀገራችን ሰላምና ፍቅር አብቦ ልማት እንዲጎለብት በየደረጃው ያሉ ጀግኖች ሚና ከፍተኛ ነው ያሉት ደግሞ የክልሉ ሰላምና ፀጥታ አስተዳደር ቢሮ ሃላፊ አቶ ናስር ዩያ ናቸው።
በሐረሪ ክልል ሰላም እንዲጎለብት ከማድረግ አንፃር የተለያዩ አካላት ከፀጥታ ሃይሉ ጋር በመቀናጀት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን አወስተዋል።
በተለይም የሰላም ቤተሰብ፣ ገለልተኛ አማካሪዎች ከአጎራባች ክልል ፖሊስ እንዲሁም ከሀገር መከላከያና ፌደራል ፖሊስ ጋር በመቀናጀት ላበረከቱት አስተዋጽኦ ምስጋና አቅርበዋል።
በቀጣይም የክልሉን የሰላም፣ የአብሮነትና የመቻቻል እሴት በማጠናከር እንዲሁም የተቸገሩትን በመርዳት መልካምና በጀግንነት የሚጠቀስ ተግባር መፈፀም ይገባል ሲሉ መልዕክት አስተላልፈዋል።
በፕሮግራሙ ላይ የሰላም ቤተሰብና ገለልተኛ አማካሪዎችን ጨምሮ በክልሉ ሰላም እንዲጎብት የላቀ አስተዋፅኦ ላበረከቱ የፀጥታ ተቋማትና ግለሰቦች የምስጋናና የምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል ።