እኛ ኢትዮጵያዊያን በህልውናችን ላይ ለመጣ ጠላት በሩ ዝግ መሆኑን በተግባር አሳይተናል

አዳማ፤ ጷጉሜን 04/2013(ኢዜአ) እኛ ኢትዮጵያዊያን ሀገርንን ለማፍረስ በህልውናችን ላይ ለመጣ ጠላት በሩ ዝግ መሆኑን በአንድነት በመቆም በተግባር አሳይተናል ሲሉ የሀገር አቀፍ የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ኤጄንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዲላሞ ኦቶሬ ተናገሩ።
የኤጀንሲው ሠራተኞች ለሀገር መከላከያ ሠራዊት 1ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል።
ዶክተር ዲላሞ ኦቶሬ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ሀገሪቱን ለመበተን በውስጥና በውጭ አፍራሽ ሃይሎች የተሸረበ ሴራ ለማክሸፍ ሁላችንም በአንድነት መቆም ያለብን ወቅት ላይ ነን።
አባቶቻችን ሉአላዊነቷን ጠብቀው ያስረከቡንን ሀገር በማስከበር ለመጪው ትውልድ የማስተላለፍ የኛ ሃላፊነት ብለዋል።
በዚህም አመራሮችን ጨምሮ የኤጄንሲው ሠራተኞች አሁን ያለው የኑሮ ውድነት ሳይበግራቸውና ከሀገር በላይ ምንም እንደሌለ በመረዳት የአንድ ወር ሙሉ ደሞዛቸው የሆነው አንድ ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ለሠራዊቱ ድጋፍ እንዲውል ማበርከታቸውን አስታውቀዋል።
በተጨማሪም በዱር በገደሉ የህይወት መስዋዕትነት እየከፈለ ላለው ሠራዊት ደም በመለገስ በደጀንነት ከጎኑ መሆናቸውን ማሳየታቸውን ጠቅሰው፤ ለሠራዊቱ የዓመት በዓል መዋያ ሰንጋ በሬዎችን ለማቅረብ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የአሸባሪው ህወሃትና ሸኔ ጥምረት ዓላማቸው ሀገር ለማፍረስ ቢሆንም እንደማይቻልና በህልውናችን ላይ ለመጣ ጠላት በሩ ዝግ መሆኑን እኛ ኢትዮጵያዊያን በአንድነት በመቆም በተግባር አሳይተናል ብለዋል።
በኤጄንሲው የትምህርት ምዘና ዳይሬክተር ዶክተር ኢፋ ጉርሙ በበኩላቸው፤ ለህልውና ዘመቻ ውጤታማነት የአንድ ወር ደሞዝና ደም ለግሰናል፤ አሁንም ድጋፋችን አጠናክረን እናስቀጥላለን ነው ያሉት።
አሸባሪው ህወሃት በከፈተው ጦርነት ትምህርት ቤቶች መውደማቸውን ጠቅሰው፤ ማንኛው ሀገር ወዳድ ዜጋ የጥፋት ሃይሉን እኩይ ተግባር በመኮነን የተጀመረው ዘመቻ ግቡን እንዲመታ መተባበርና መደጋገፍ አለብን ብለዋል ዶክተር ኢፋ።