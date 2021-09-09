ግጭትን ለማስቆም ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው የመፍትሔ ሃሳቦች ከውይይት ባለፈ ተግባራዊ ማድረግ ይገባል

አሶሳ፤ ጷጉሜን 04 / 2013 (ኢዜአ) ግጭትን ለማስቆም ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው የመፍትሔ ሃሳቦች ከውይይት ባለፈ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባ ተመለከተ።
በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ግጭትን መከላከልና እርቀ ሠላም ግንባታ ላይ ያተኮረ የውይይት መድረክ በአሶሳ ከተማ ተካሂዷል፡፡
ከውይይቱ ተሳታፊዎች መካከል አቶ ኢታና ቁጃ እንዳሉት፤ ግጭት በአግባቡ ካልተያዘና ካልተፈታ ከመብረድ ይልቅ እየተባባሰ የመምጣት እድሉ ሰፊ ነው፡፡
በክልሉ መተከል ዞን ለዓመታት የተከሰቱትን ግጭቶች የጠቀሱት ተሳታፊው፣ ችግሩ እንዲፈታ የተካሄዱ የእርቀ ሠላም መድረኮችን የሚመሩ ግለሰቦች ሠላምን ከማውረድ ይልቅ የግል ጥቅማቸውን እንደሚያስቀድሙ ተናግረዋል፡፡
ይህም በአካባቢው ግጭትን ለማስቆም ለተደረገው ተደጋጋሚ ጥረት እንቅፋት መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
በመተከል እርቀ ሠላም ከተካሄደባቸው ቦታዎች መካከል በአብዛኞቹ ግጭት ዳግም የተቀሰቀሰበት ሁኔታ መኖሩን የተናገሩት ደግሞ አቶ ሰይፈዲን ሀሩን የተባሉ ተሳታፊ ናቸው፡፡
ግጭት እንዲቆም በተደጋጋሚ ህዝባዊ የውይይት መድረኮች መካሄዳቸውን አስታውሰው፣ በመድረኮቹ በህብረተሰቡ የተነሱ የመፍትሄ ሃሳቦች ከመድረክ ፍጆታ ባለፈ ተግባራዊ አይደረጉም” ብለዋል፡፡
በዚህም ምክንያት በክልሉ አሁንም ግጭትን በሚፈለገው ደረጃ ለማስቆም ባለመቻሉ ችግሩን ለመግታት ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው የመፍትሔ ሃሳቦች ከውይይት ባለፈ መተግበር እንደሚገባ አመልክተዋል።
አቶ አመንቴ ገሺ በበኩላቸው “በመተከል ዞን የሚካሄዱ የእርቀ ሠላም መድረኮች ውጤት እንዲያመጡ በጥናት ላይ ሊመሰረቱ ይገባል” ብለዋል፡፡
“ሃገር ከመንግስት እና ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፍላጎት በላይ ነው” የሚሉት ተሳታፊው፤ ሁሉም ፓርቲዎች ልዩነቶቻቸውን ትተው ለህዝብ ጥቅም እንዲሰሩም ጠይቀዋል፡፡
ለጥያቄዎች ተገቢ ምላሽ አለመስጠት የግጭት ምንጭ ሊሆኑ እንደሚችል የተናገሩት ደግሞ ወይዘሮ ንጋት ሙላት ናቸው።
“አመራሮች በየመድረኩ ለህዝብ የሚገቡትን ቃል በቁርጠኝነት መፈጸም አለባቸው” ብለዋል፡፡
የመድረኩ ተሳታፊዎች አብዛኞቹ በግጭት አፈታት ላይ ከዚህ ቀደም የተደረጉ ተደጋጋሚ ውይይቶች ውጤት አለማምጣታቸውን ነው ያንጸባረቁት።
አሁንም ከውይይት ይልቅ ወደ ተግባራዊ ስራ መግባት እንደሚፈልጉና ለእዚህም የድርሻቸውን ለመውሰድ መዘጋጀታቸውን አረጋግጠዋል፡፡
በተለይም የእርቀ ሠላም መድረኮች የሚመሩ አካላት የግል ፍላጎታቸውን ከማስቀደም ተቆጥበው የህዝብን ጥቅም መሰረት ባደረገ መልኩ ግጭትን ለመፍታት እንዲጥሩም ተሳታፊዎቹ ጠቁመዋል።
በግጭት አፈታት የህብረተሰቡን ባህላዊ እሴቶች በሚገባ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚያስፈልግም ነው ያመለከቱት።
የውይይት መድረኩን የመሩት የክልሉ ሠላም ግንባታ እና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ሃላፊ አቶ ገለታ ሃይሉ በበኩላቸው፤ ክልሉ ከዞኑ ኮማንድ ፖስት ጋር በመቀናጀት የመተከልን ግጭት ለመፍታት ባደረገው ጥረት ውጤት ተገኝቷል ነው ያሉት።
“ይሄም ሆኖ ግጭቱ አሁንም መልኩን በመቀያየር እየተከሰተ ነው” ብለዋል።
ለእዚህም በአሸባሪ ህወሓት አስተባባሪነት በክልሉ የሚገኙ የጸረ-ሠላም ሃይሎች ሀገርን ለማፍረስ ተቀናጅተው የሚያደርጉት ጥረት መሆኑን ጠቅሰዋል፡፡
ሠላምን በዘላቂነት የማስፈን ተግባር ለመንግስት ብቻ የሚተው ተደርጎ የሚታይበት አዝማሚያ መኖሩን ያነሱት አቶ ገለታ፤ የክልሉ ህዝብ ጠንካራ ባህላዊ እሴቶች እንዳሉትና ይሄም ግጭትን ለመፍታት በሚገባ ስራ ላይ እንዳልዋለ ገልጸዋል፡፡
“የህብረተሰቡን የሠላም እሴቶች ለእርቀ ሠላም መድረኮች ከማዋል ጀምሮ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በቀጣይ ሰፊ ሥራዎች ይጠብቁናል” ብለዋል፡፡
በግጭት አፈታት ላይ ምሁራን እና ተፎካካሪ ፓርቲዎች ቀጥተኛ ተሳታፊ እንዲሆኑም አቶ ገለታ ጥሪ አቅርበዋል፡፡