አሸባሪው ህወሃት በትግራይ ህዝብ ላይ የሚያደርሰውን ግፍ ለማስቆም ፓርቲዎች በጋራ መስራት አለባቸው

አዲስ አበባ፤ ጳጉሜ 4/ 2013 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሃት በትግራይ ህዝብ ላይ የሚያደርሰውን ግፍ ለማስቆም በጋራ መስራት እንደሚያስፈልግ የትግራይ ክልል ህዝብን ወክለው የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ።
የትግራይን ህዝብ ወክለው የሚንቀሳቀሱ አምስት የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል።
የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ በጋራ ለመስራት የሚያደርጉትን ጥረት እንዲደግፍም ነው ፓርቲዎቹ ጥሪ ያቀረቡት።
አሸባሪው ህወሓት የትግራይ ህዝብን ወክለው የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ህብረት ፈጥረው የወከሉትን ህዝብ ችግር ለመፍታት የሚደርጉትን ጥረት ሲያስተጓጉል መቆየቱንም አንስተዋል።
አሸባሪ ቡድኑ ለትግራይ ህዝብ እሱ ብቻ ተሟጋች እንደሆነ በማስመሰል የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ሲያደናግር መቆየቱንም እንዲሁ።
“አሸባሪው ህወሃት ሕጻናትን ለጦርነት በመማገድና ህዝቡን አፍኖ ለረሃብ በመዳረግ ለትግራይ ህዝብ ምንም ውግንና እንደሌለው አሳይቷል፤ ታሪክ ይቅር የማይለውን ተግባርም ፈጽሟል” ነው ያሉት።
የትዴፓ ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄ የትግራይን ህዝብ ከገጠመው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ለማላቀቅ በጋራ መስራት እንደሚያስፈልግ ነው የተናገሩት።
ፓርቲዎቹ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን አካሄድ ለመከተል ብዙ ጊዜ ተሞክሮ በተለያዩ ምክንያቶች አለማሳካቱን ጠቁመዋል።
በጋራ በመስራት የአሻባሪው ህወሓት ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ እያደረሰው ያለው ግፍና በደል በጋራ በቃህ ልንለው ይገባል ብለዋል ።
አሸባሪ ቡድኑ ረሃብን እንደ ጦር መሳያ በመጠቀምና የዓለምን ህብረተሰብ በተሳሳተ ፕሮፖጋንዳ በማሳሳት ድጋፍ ለማግኘት የሚያደርገውን ጥረት ልናስቆም ይገባል ነው ያሉት።
የትግራይ ህዝብን ወክለው የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች ኢትዮጵያ ወደ ፍትሐዊና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በምታደርገው ሽግግር ውጤታማ እንዲሆን የበኩላቸውን ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርጉም ዶክትር አረጋዊ ተናግረዋል።
በብልጽግና ፓርቲ የትግራይ ክልል የህዝብ ግንኙነት ሃላፊ አቶ ጌታቸው ንጉሴ በበኩላቸው ፓርቲዎች በጋራ ለመስራት የሚያስችል ስርዓት መዘርጋት ለነገ የሚባል ጉዳይ አይደለም ነው ያሉት።
ብልጽግና፣ ኢዜማ፣አረና፣ ትዴፓና ራዴፓ ፓርቲዎች በሚግባቡባቸው ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመስራት የዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ ነውም ብለዋል።
ዓላማውም በስቃይ ላይ ያለው የትግራይ ህዝብ ከችግር ለማላቀቅ በጋራ መስራት በማስፈለጉ ነው በማለት ገልጸዋል።
ፓርቲዎቹ በጋራ መስራታቸው ለጥፋት ቡድኑ ድጋፍ የሚያድረጉ ህገ-ወጦችን ለማጋለጥ፣ በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደረሰውን አላስፈለጊ ወከባ ለማስቆም፣ ዓለምአቀፉ ህብረተሰብ በትግራይ ክልል ላይ ያለውን የተሳሳተ አመለካከት ለመለወጥ እንደሚያግዝም ተናግረዋል።።
ህብረቱን እውን ለማድረግ በሚደረገው ጥረት ሁሉም ኢትዮጵያዊ፣ በውጭ የሚኖረው የዲያስፖራ አባላት እንዲሁም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል።