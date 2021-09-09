የወንጪ ደንዲ ኢኮ-ቱሪዝም ፕሮጀክት የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቀሚነት የሚያረጋግጥ ነው

ጳግሜን 4/2013 (ኢዜአ) የወንጪ ደንዲ ኢኮ-ቱሪዝም ፕሮጀክት በቅድሚያ የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቀሚነት የሚያረጋግጥ መሆኑን የፕሮጀክቱ አስተባባሪና የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ ገለጹ ።
ከ ” ገበታ ለሀገር ” ፕሮጀክት መካከል አንዱ የሆነው የወንጪ ደንዲ ፕሮጀክት በተመለከተ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ ተካሄዷል።
መርሃ ግብሩ የተዘጋጀው የኦሮሚያ ኢንዱስትርና ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ ከሌሎች ባለድርሻ አከላት ጋር በመተባበር ሲሆን፤የወንጪ ደንዲ ፕሮጀክት አስተባባሪና የኢኖቪሽና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ፣ የወሊሶ ከተማ አካባቢ ሽማግሌዎችና ሌሎች የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል።
ሚኒስትሩ በዚህን ወቅት የወንጪና ደንዲ አካባቢ ማህበረሰብ ባህሉንና እሴቱን ጠብቆ በማቆየት የሚታወቅ መሆኑን ተናግረዋል።
የወንጪ ደንዲ ኢኮ-ቱሪዝም ፕሮጀክት የአካባቢው ማህበረሰብ ባህሉንና እሴቱን በስፋት ለማስተዋወቅ ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥርም ነው የገለጹት።
ፕሮጀክቱ የተቀረጸው የአካባቢውን ተፈጥሮ ሃብት በሚጠብቅና በሚንከባከብ መልኩ መሆኑን ነው የተናገሩት።
በተጨማሪ በፕሮጀክቱ በሚፈጠረው በስራ እድል የአካባቢው ማህበረሰብ ይበልጥ ተጠቃሚ በማድረግ ኑሯቸውን እንዲያሻሽሉ እንደሚያግዝም አብራርተዋል።
በፕሮጀክቱ አካባቢውን በኢትዮጵያ ብሎም በአፍሪካ ልዩ የቱሪዝም መስህብ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን በመጠቆም።
የኦሮሚያ ኢንዱስትርና ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ማቲዎስ ሰቦቃ በበኩላቸው ፕሮክጀቱ የአካባቢውን የተፈጥሮዊ ሃብት በመጠበቅ ረገድ የላቀ ሚና እንዳለው ተናግረዋል።
ዓለም ላይ ከተፈጠሩት የስራ እድሎች ውስጥ በኢኮ ቱሪዝም የተፈጠረው 7 ከመቶ ድርሻ እንዳለው ጠቅሰው፤ በዚህም ፕሮጀክቱ ለአካባቢው ማህበረሰብ የስራ እድል በመፍጠር ረገድ ትልቅ እድል ይዞ መጥቷል ነው ያሉት።
በመሆኑም የአከባቢው ማህበረሰብና አመራሮች ፕሮጀክቱ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቅ የበኩላቸውን ሚና መወጣት እንደሚጠበቅባቸው አንስተዋል።
የፕሮጀክቱ አማካሪ ከኤም.ኤች ኢንጅነሪንግ የመጡት ዶክተር ኢንጅነር መሰለ ሃይሌ፤ የወንጪ ደንዲ ፕሮጀክት አከባቢው ተፈጥሮዊ መስህብ ይበልጥ ከማጉላት በተጨማሪ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ትልቅ መሆኑን አንስተዋል።
አሁን ላይ የመንገድ ግንባታ ስራ እየተከናውነ መሆኑንና በተያዘው በጀት ዓመትም ሌሎች የመብራትና ቴሌኮም መሰረተ ልማቶችን ተደራሽ ለማድረግ እንደሚሰራ ጠቁመዋል።
የኢኮ-ቱሪዝም ፕሮጀክቱ እስከ 39 አኮሎጂዎችና ሌሎች ተጨማሪ የመዝናኛ ስፍራዎች እንደሚኖሩት ተናግረዋል።
በፕሮጀክቱ ባለ አምስት ኮከብ ሆቴሎች፣ ባህላዊ ሎጅና ሬስቶራንት፣ የአትሌቲክስ መንደር፣ የጎልፍ ክለብ መካተታቸውንም አንስተዋል።
በስፋት በአደጉት ሀገራት የሚገኙ ግዙፉ የአምዩዝመንትና የውሃ ፓርኮች እንደሚኖሩትም እንዲሁ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አቢይ አህመድ የወንጪ ደንዲን ጨምሮ በ “ገበታ ለሀገር” የተካተቱ የኮይሻና ጎርጎራ ፕሮጀክቶችን በ2013 ዓ.ም መጋቢት ወር ላይ በይፋ ማስጀመራቸው ይታወሳል።