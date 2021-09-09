ለችግረኛ እና ዘማች ቤተሰብ ልጆች የመማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደረገ

ደብረ ማርቆስ፤ ጳጉሜን 04/2013 (ኢዜአ) ኢትዮ-ቴሌኮም የደብረ ማርቆስ ቅርንጫፍ በምስራቅ ጎጃም ዞን ለችግረኛ እና ዘማች ቤተሰብ ልጆች ከ390 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የመማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
የቅርንጫፉ ከፍተኛ የሽያጭ ማዕከል ሃላፊ አቶ አብርሃም ተስፋ ዛሬ ድጋፉን ሲያስረክቡ፤ ኢትዮ-ቴሌኮም ቴክኖሎጂን ከማስፋፋት ባለፈ እገዛ የሚያስፈልጋቸውን ወገኖች በመደገፍ ማህበራዊ ሀላፊነቱን የሚወጣ ተቋም እንደሆነ ነው የገለጹት።
ከዚህ በፊት የቅርንጫፉ ሠራተኞች ደም መለገሳቸውን አስታውሰው፤ ለአካል ጉዳተኛ ወገኖች የመማሪያ ቁሶችን በመግዛት ድጋፍ ማደረጋቸውን ጠቅሰዋል።
በተጨማሪም “ለወገን ደራሽ ወገን ነው” መረ ሀሳብ ለህልውና ዘመቻው ከ580 ሺህ ብር በላይ ገንዘብ በማዋጣት መለገሳቸውንም አቶ አብርሃም አስታውሰዋል።
ዛሬ የተደረገው ድጋፍም ለሃገራቸው ህልውና ሲሉ ቤተሰቦቻቸውን ጥለው ወደግንባር ለሄዱ ዘማቾች እና የችግረኛ ቤተሰብ ልጆች መሆኑን ተናግረዋል።
ልጆቹ ያለባቸውን የመማሪያ ቁሳቁስ እጥረት ለመፍታት እንዲያግዝ ከ11 ሺህ በላይ የመማሪያ ደብተር መለገሳቸውን አስረድተዋል።
በቀጣይም የሀገሪቱን እድገት ለማፈጣን በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሁሉ ከመንግስት ጎን በመቆም የድርሻቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል።
የምስራቅ ጎጃም ዞን ትምህርት መምሪያ ሃላፊ አቶ ስለሺ ተመስገን በበኩላቸው፤ ኢትዮ- ቴሌኮም ለችግረኛ ተማሪዎች እና ለዘማች ቤተሰብ ልጆች እንዲውል ያደረገው ድጋፍ ተቋሙ ለወገን አለኝታነቱን በተግባር የሚያሳይ መሆኑን ገልጸዋል።
“ድጋፉም በደብረ ማርቆስ ከተማ እና በቢቡኝ ወረዳ በተመረጡ 21 ትምህርት ቤቶች ለሚማሩ 940 ተማሪዎች ተደራሽ ይሆናል” ብለዋል።
እንደ አቶ ስለሺ ገለጻ፤ የትምህርት ቁሳቁስ መሟላት ለትምህርት ጥራት መረጋገጥ አንዱ መሳሪያ ነው።
ሌሎች ድርጀቶችና ግለሰቦች ቅርንጫፉ ካደረገው ድጋፍ ተሞክሮ በመውሰድ የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል።
በደብረማርቆስ ከተማ የንጉስ ተክለሃይማኖት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህር አንተነህ ደማሙ እንዳሉት፤ ድጋፉ መማር እየቻሉ በትምህርት ቁሳቁስ እጥረት እድሉን ለሚያጡ ተማሪዎችና ቤተሰቦቻቸው እፎይታን ይሰጣል።
በዞኑ የዘማች ቤተሰብ ልጆችን ጨምሮ የመማሪያ ቁሳቁስ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ከ2ሺህ በላይ ተማሪዎች ይገኛሉ፡፡