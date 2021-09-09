መሰረታዊ የምግብ ሸቀጦች ከቀረጥና ታክስ ነጻ እንዲሆኑ የተላለፈውን ውሳኔ በማያከብሩ ድርጅቶች ላይ እርምጃ ይወሰዳል

አዲስ አበባ፣ ጳጉሜን 4/2013 (ኢዜአ) መሰረታዊ የምግብ ሸቀጦች ከቀረጥና ታክስ ነጻ እንዲሆኑ የተላለፈውን ውሳኔ በማያከብሩ ድርጅቶች ላይ እርምጃ እንደሚወስድ የንግድ ውድድርና ሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣን ገለጸ።
ባለሰልጣኑ ለኢዜአ በላከው መግለጫ መንግስት በመሰረታዊ የምግብ ሸቀጦች ላይ እየተስተዋለ ያለውን ዋጋ ንረት ለማረጋጋት ከቀረጥና ታክስ ነጻ እንዲሆኑ መወሰኑን አስተውሷል።
በውሳኔው መሰረትም ከነሀሴ 28 ቀን 2013 ዓ/ም ጀምሮ መሰረታዊ የምግብ ሸቀጦቹ ከውጭ ሲገቡም ሆነ በሀገር ውስጥ ግብይት ሲፈጸም ከማንኛውም ታክስና ቀረጥ ነጻ መሆን አለባቸው።
ሆኖም መንግስት መሰረታዊ የምግብ ሸቀጦችን ዋጋ ለማረጋጋት ያስተላለፈውን ውሳኔ አንዳንድ የንግድ ድርጅቶች እያከበሩት አለመሆኑን ባለስልጣኑ አስታውቋል።
መሰረታዊ የምግብ ሸቀጦቹም እንደ ስንዴ፣ የምግብ ዘይት፣ ስኳር፣ ሩዝ፣ ፓስታና መኮሮኒ እንዲሁም የዶሮ እንቁላል የመሳሰሉት መሆናቸውም ተጠቅሷል።
በመሆኑም ባለስልጣኑ እነዚህን የመሳሰሉ ሸቀጦች ላይ ማንኛውም ቀረጥና ታክስ የሚስከፍሉ የንግድ ድርጅቶችና ሱፐር ማርኬቶች ላይ አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስድ ገልጿል።
ሸማቹ ሕብረተሰብ በተዘረዘሩት የምግብ ሸቀጦች ላይ ቀረጥና ታክስ ያለመክፈል መብት ያለው መሆኑን አውቆ መብቱን እንዲያስከብርም ጠይቋል።