በደቡብ ወሎ ዞን በርካታ የአሸባሪው ህወሓት ሰርጎ ገብ ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ

ዻጉሜን 04 ቀን 2013 (ኢዜአ) በደቡብ ወሎ ዞን በርካታ የአሸባሪው ህወሓት ሰርጎ ገብ ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ገለጹ።
የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሀመድ በዞኑ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል።በመግለጫቸውም የህወሃት አሸባሪ ቡድን አባላት በዞኑ የተለያዩ አካባቢዎች ሰርገው በመግባት ጥፋት ለመፈፀም ያደረጉት ጥረት በአካባቢው ማህበረሰብ ከሽፏል ብለዋል።
በተለይም ወጣቶች አካባቢያቸውን ሌት ተቀን በንቃት በመጠበቃቸው 358 የሽብር ቡድኑ ሰርጎ ገቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገልጸዋል።አሸባሪው ህወሃት በተለይም “የአማራን ህዝብ እረፍት እነሳለሁ ኢትዮጵያንም አፈርሳለሁ” ብሎ ተነስቷል ያሉት አቶ ሰይድ በዓሉን ሽፋን አድርጎ ሽብር ለመፍጠር እየሞከረ በመሆኑ በየአካባቢው የተለየ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብለዋል።
በመሆኑም የዞኑ ህዝብ በዓሉን ሲያከብር ሰላሙን በመጠበቅ “ፀጉረ ልውጦችን” በንቃት መከታተል አለበት ነው ያሉት።የወሎ ህዝብ ያለውን በማካፈል፣ በፍቅርና አብሮነት የሚታወቅ መሆኑን ጠቅሰው፤ በዓሉን ሲያከብሩ የተፈናቀሉና የተቸገሩ ወገኖችን እንዲሁም የዘማች ቤተሰቦችን በመደገፍና በማገዝ እንዲሆን ጠይቀዋል።
አሸባሪው ህወሃት ሰርጎ በገባባቸው አካባቢዎች በተለይም የህዝባዊ አገልገሎት መስጫ ተቋማትን በመዝረፍና በማውደም የክሃዲነቱን ጥግ አሳይቷል ብለዋል አቶ ሰይድ።
ሰላማዊ ዜጎችን በመግድል፣ ሴቶችን በመድፈር እንዲሁም የቤት እንስሳቶችን ጭምር በመግደል ጭካኔ የተሞላበት ወንጀል ፈፅሟል ብለዋል።የግለሰብ፣ የህዝብና የመንግስት ተቋማትን ዘርፎ ለመውሰድ በአካባቢው 400 በላይ ተሽከርካሪዎችን አሰማርቶ እንደነበርም ጠቅሰዋል።
የሽብር ቡድኑን አረመኔነት የተረዳው የወሎ ህዝብ ወጣቱ፣ ሚሊሻው እንዲሁም አርሶ አደሩ ከሌሎች የፀጥታ ሃይሎች ጋር በመሆን መፋለማቸውን ተናግረዋል።በዞኑ ለአገር ህልውና ዘመቻው ከ151 ሚሚሊየን ብር በላይ ግምት ያለው ሃብት በአይነትና በገንዘብ መሰበሰቡን ዋና አስተዳዳሪው ገልጸዋል።