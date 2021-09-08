የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ገበያን በማረጋጋት የመልካምነት አርዓያ መሆን ይኖርባቸዋል

ሐረር ፤ ጷጉሜን 3 /2013 (ኢዜአ) በሐረሪ ክልል የሚገኙ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ገበያን በማረጋጋት የመልካምነት አርአያ መሆን እንደሚኖርባቸው የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አስገነዘቡ።
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሯ ወይዘሮ ሚስራ አብደላ በክልሉ ከሚገኙ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ጋር ዛሬ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ መክረዋል።
በዚህ ወቅት እንደተናገሩት፤ የክልሉ መንግስት ከመሰረተ ልማት ግንባታና ከመልካም አስተዳደር ጋር በተያያዘ በህብረተሰቡ የሚነሱ ችግሮችን ለመፍታት እየሰራ ነው።
የሀገር ሉአላዊነት አደጋ በተጋረጠበት በአሁኑ ወቅት የኢኮኖሚያዊ አሻጥር በመፈጸም ህዝብን ሀገርን ለመጉዳት የተነሱ ራስ ወዳዶች መኖራቸውን ገልጸው፣ የንግዱ ማህበረሰብ ይህን እንዲከላከል አመልክተዋል።
በተለይ አሁን በገበያ የሚታየው የዋጋ ንረት መንግስትና ህዝቡን እየተፈታተነ መሆኑን ጠቅሰው፤ ገበያውን በማረጋጋት በኩል የንግዱ ማህበረሰብ የራሱን አስተዋጽኦ በማበርከት የመልካምነት ዓርዓያ መሆን እንዳለበት አስገንዝበዋል።
“የጀመርነውን የልማት ሥራ በአንድነት በማጠናከር ለቀጣይ ትውልድ ተሸጋሪ የሆኑ ስራዎችን ማበርከት ይኖርብናል” ሲሉም ወይዘሮ ሚስራ ተናግረዋል።
ከንግዱ ማህበረሰብ መካከል አቶ ካሳሁን ተማም እንዳሉት፤ ሀገራዊ ዕቅዶች እንዲሳኩ የበኩላቸውን ለመወጣት ዝግጁ ናቸው።
በተለይ በአሁኑ ወቅት ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ በመገናዘብ የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ ለማድረግ አንደሚጥሩ ገልጸዋል።
በክልሉ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር እና የመሰረተ ልማምት ችግሮች እንዲቃለሉ ጠይቀዋል ።
በክልሉ የዋጋ ነረትን በመፍጠር አሻጥር የሚሰሩ የመንግስት ተቋማትንም ሆነ ስግብግቦችን በማጋለጥ ሃላፊነታችንን እየተወጣን እንገኛለን ያሉት ደግሞ ሌላው የምክክር መድረኩ ተሳታፊ የንግዱ ማህበረሰብ አባል አቶ አርጋው ሹሜ ናቸው።
የክልሉ የንግዱ ማህበረሰብ በተለይ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፉን በተለያየ መንገድ እያደረገ ያለውን በቀጠይም አጠናክሮ እንዲቀጥል የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
አቶ ወርቁ ተበቃ በበኩላቸው፤ የክልሉ የንግዱ ማህበረሰብ በማህበሩም እንዲሁም በግል ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የድጋፍ ስራ እያከናወነ ይገኛል ብለዋል።
የንግዱ ማህበረሰብ ያቀረቡትን የመልካም አስተዳደር እና የመሰረተ ልማት ግንባታ ጥያቄዎችን ለመመለስ የክልሉ መንግስት በትኩረት እንደሚሰራ ምክትል ርዕሰ መስተዳድሯ አረጋግጠዋል።