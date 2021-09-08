በአሸባሪው ህወሃት ወረራ ምክንያት በአማራ ክልል ከ4 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ድጋፍ ይሻል–አቶ አገኘሁ ተሻገር

ባህርዳር ጳጉሜ 3/2013 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሃት በፈጸመው ወረራ በአማራ ክልል ከ4 ሚሊዮን የሚበልጡ ወገኖች ለችግር መጋለጣቸውን የክልሉ ርዕሰ-መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር ገለጹ።
የዓለም የምግብ ፕሮግራም ለችግር ለተዳረጉ ሰዎች የምግብ እህል ለማድረስ ለሚያደርገው ጥረት አስፈላጊው ትብብርና ድጋፍ እንደሚደረግም ርዕሰ መስተዳደሩ ተናግረዋል።
ዛሬ በባህርዳር ከተማ ከዓለም ምግብ ፕሮግራም ተወካይ ጋር በደረሰው ሰብዓዊና ቁሳዊ ጉዳት ዙሪያ ባደረጉት ውይይት አቶ አገኘሁ እንደተናገሩት ከግማሽ ሚሊዮን የሚበልጠው ህዝብ ሃብትና ንብረቱ ወድሞ በመፈናቀሉ በቀጥታ ለከፋ ችግር ተጋልጧል።
ችግሩን ለማቃለል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ የአለም ምግብ ፕሮግራም ያሳየውን ተነሳሽነት ያመሰገኑት ርዕሰ-መስተዳደሩ በአሸባሪ ቡድኑ ጥቃት በሰሜን ወሎ፣ በዋግ ኽምራ፣ በሰሜን ጎንደርና በጥቂት የደቡብ ወሎ ወረዳዎች ለችግር የተጋለጡ ዜጎች 4 ሚሊዮን መድረሱን አስረድተዋል።
ከግማሽ ሚሊዮን የሚበልጠው ህዝብ ደግሞ ሃብትና ንብረቱ በአሸባሪው ቡድን በመዘረፉና በመውደሙ ከአካባቢው ተፈናቅሎ በደሴና በደባርቅ ከተሞች ተጠልለው የእለት ደራሽ ሰብዓዊ እርዳታ የሚያስፈልግ መሆኑን ገልጸዋል።
አሸባሪው ቡድን በወረራቸው አካባቢዎች ሁሉም የማህበራዊ አገልግሎት መስጫና የመንግስት ተቋማት ከመውደማቸው ባሻገር በአንዳንዶቹ አካባቢዎች የመንግስት መዋቅርም መፍረሱን አስረድተዋል።
በደሴና ደባርቅ አካባቢዎች የሚገኙ ትምህርት ቤቶችም በጊዜያዊነት ለተፈናቃዮች መጠለያ በመሆናቸው ትምህርት ለማስጀመር አስቸጋሪ ሁኔታ መፈጠሩን ተናግረዋል።
ድርጅቱ ከላይ በተጠቀሱት አካባቢዎች በመግባት የምግብ እህልና ሌሎች ድጋፎችን ለማቅረብ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የክልሉ መንግስት በመደገፍ እንደሚሰራ ገልጸዋል።
የአለም ምግብ ፕሮግራም ከምግብ አቅርቦት ባሻገር በመልሶ ግንባታውና የማቋቋም ስራው እንዲሳተፍ እንዲሁም ስራዎቹን በቅርበት ለማቀላጠፍ ባህርዳር ላይ ቅርንጫፍ እንዲከፍትም ጠይቀዋል።
የአለም ምግብ ፕሮግራም ተወካይና ካንትሪ ዳይሬክተር ስቴቨን ዌር/Steven Were/ በበኩላቸው በአማራ ክልል የደረሰውን ውድመትና ጉዳት በሰሜን ጎንደር አካባቢዎች ተዘዋውረው በመጎብኘት መገንዘብ ችለዋል።
ወረራ በተፈጸመባቸው አካባቢዎች የሚገኘው ህዝብ የእለት ምግብ እጥረት እንዳጋጠመው መመልከታቸውን ጠቁመው ይህን ክፍተት ለመሸፈን እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል።
በአሁኑ ወቅትም የምግብ እህል የጫኑ ዘጠኝ የጭነት መኪኖች ወደ ዋግ ኽምራ እያጓጓዙ መሆኑን ጠቁመው “መኪኖቹ እንደደረሱ ለእናቶችና ህጻናት ቅድሚያ በመስጠት ይከፋፈላል” ብለዋል።
ወደ ሰሜን ወሎ፣ ሰሜን ጎንደር፣ ደቡብ ወሎና ደቡብ ጎንደር ዞኖች በቀጣይ የምግብ እህል ለማጓጓዝ እየሰሩ መሆኑን ጠቁመዋል።
የመልሶ ማቋቋምና ግንባታን በተመለከተ ከሌሎች የአለም አቀፍ ድርጅቶች ጋር በመምከር የጋራ እቅድ በማውጣት የሚከናወን በመሆኑ እንደሚመክሩበት አስገንዝበዋል።
“የክልሉ መንግስት ለችግር የተጋለጡ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመደገፍ በሚደረገው ጥረት ከፌዴራል መንግስት ጋር በመሆን ተባብረው ለመስራት ያለው ቁርጠኝነት የሚመሰገን ነው” ብለዋል።
በውይይቱ ላይም የክልሉ ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎችና የአለም ምግብ ፕሮግራም ተወካዮች መሳተፋቸው ተመልክቷል።