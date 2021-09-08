የፌዴሬሽን ምክር ቤት የመልካምነት ቀንን ምክንያት በማድረግ ለመከላከያ ሠራዊት ድጋፍ አደረገ

ጳጉሜን 3/2013 (ኢዜአ) የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዛሬ የተከበረውን የመልካምነት ቀንን ምክንያት በማድረግ ለመከላከያ ሠራዊት የቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ።
ድጋፉን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምክትል አፈጉባኤ ወይዘሮ እጸገነት መንግስቱ ለመከላከያ ሚኒስትር ድኤታ ማርታ ሉዊጂ አስረክበዋል።
ምክትል አፈጉባኤዋ በዚህን ወቅት ድጋፉ ምክር ቤቱ የሀገርን ሕልውና ለማስጠበቅ የህይወት መስዋእትነት እየከፈለ ላለው ሠራዊት አጋርነቱን ለማሳየት እንደተዘጋጀ ገልጸዋል።
ምክር ቤቱ ለሠራዊቱ የገንዘብና የደም ልገሳ ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱንም አንስተዋል።
በድጋፉም ለሠራዊቱ የሚሆኑ የምግብ አይነቶች፣ አልባሳት ፣ ለሴት መከላከያ ሠራዊት የሚሆኑ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችና ሌሎች ግብአቶች መካተታቸውንም ገልጸዋል።
ምክር ቤቱ ዛሬ ያደረገው ድጋፍ ለሶስተኛ ጊዜ መሆኑን ገልጸው፤ ድጋፉ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ነው የተናገሩት።
በሁሉም አካባቢዎች የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ለመከላከያ ሰራዊቱ እያደረጉት ያለውን ድጋፍ ምክር ቤቱ እውቅና እንደሚሰጠውም ጨምረው ገልጸዋል።
የመከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ማርታ ሉዊጂ በበኩላቸው ምክር ቤቱ ለመከላከያ ሠራዊት ላደረጉት ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
”በመልካምነት ቀን መልካም ነገርን ሰርቶ ማሳየት የሚበረታታ ነው” ያሉት ሚኒስትር ድኤታዋ፤ ከዚህ አኳያ ሠራዊቱ ሕይወቱን መስዋእት በመክፈልም እያሳየ ያለው መልካምነት እጅጉን የሚደነቅ መሆኑን ገልፀዋል።
ምክር ቤቱ ለሠራዊቱ እያደረገ ያለውን ሁለንተናዊ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል።
በሚኒስቴሩ የበጀት ፕሮግራም ዳይሬክተር ብርጋዴር ጄኔራል አብዱልሰላም ኢብራሂም፤ ምክር ቤቱ እያደረገ ያለው ድጋፍ ሁሉንም ኢትዮጵያዊያንን የሚወክል በመሆኑን ጠቅሰው፤ ለድጋፉም ምስጋና አቅርበዋል።
በድጋፉ የተበረከቱት ቁሳቁሶች ለሠራዊቱ የእለት ተእለት እንቅስቃሴ ፋይዳቸው የጎላ መሆኑንም ነው ያነሱት።
ምክር ቤቱ እንደመከላከያ ሠራዊቱ ሁሉ የኢትዮጵያን ህልውና በማስጠበቅ ረገድ ሚናው የጎላ መሆኑንም ተናግረዋል።