አሸባሪው ህወሃት በሰሜን ወሎ ዞን አይን አምባ ቀበሌ ከመሶብ እንጀራ እና እንቁላል ሳይቀር ዘርፎናል

አዲስ አበባ ዻጉሜን 02 ቀን 2013 (ኢዜአ)አሸባሪው ህወሃት በሰሜን ወሎ ዞን አይን አምባ ቀበሌ ከአርሶ አደሮች እንጀራ እና እንቁላል ሳይቀር መዝረፉን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ።
ከለበስነው ልብስ ውጭ ምንም የተረፈ ንብረት የለም፣ በርካታ ንፁሃንን በመግደልና ሴቶችን በመድፈር የጭካኔውን ጥግ አሳይቷል ብለዋል ኢዜአ ያነጋገራቸው የቀበሌው አርሶ አደሮች።
አሸባሪው ቡድን ከሚዘርፈው ንብረት በተጨማሪ የበሰለ ምግብ ከነዋሪዎች አስገድዶ በመውሰድና ከመሶብ እንጀራ እንዲሁም የተቀመጠ እንቁላል ሳይቀር በመዝረፍ ለርሃብ ስለዳረገን ወደ ጫካ ለመሰደድ ተገደናል ብለዋል።
የአካባቢውን ማህበረሰብ ከቤት ንብረቱ ካፈናቀሉ በኋላ ከብቶችና ፍየሎችን እያረደ በልቷቸዋል ነው ያሉት ነዋሪዎቹ።
አሸባሪው ህወሃት እንስሳትን ገድሎ በመጣል ያደሰውን ግፍም የኢዜአ ሪፖርተር በስፍራው ተገኝቶ ተመልክቷል።
በአካባቢው የነበረው አሸባሪ ቡድን በመከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ሃይልና ሚሊሻ በቦታው ደርሶ ብርቱ ክንዱን ሲያሳርፍበት የሞተው ሞቶ ቀሪው መሸሹን አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል።
አሸባሪው ህወሃት የተሰጣ ልብስ እንኳን የማይቀራቸው ዘራፊ ቡድን መሆኑን ጠቅሰው በተለይም የአማራ ህዝብ ዘላለማዊ ጠላት መሆኑን በተግባር አረጋግጦልናል ብለዋል።
በመሆኑም ይህንን አሸባሪና አገር አፍራሽ ሃይል እስከመጨረሻው ለመታገል ተዘጋጅተናል ብለዋል ነዋሪዎቹ።