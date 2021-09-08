“መልካምነት የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ነው”

አዲስ አበባ ጳጉሜን 2/2013 (ኢዜአ)መጪውን አዲስ ዓመት ኢትዮጵያዊ መልካምነትን በተግባር በማጠናከር ልንቀበል ይገባል ሲሉ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ መልዕክት አስተላለፉ።
ጳጉሜን 3 ቀን “የመልካምነት ቀን” ተብሎ ተሰይሟል።
ምክትል ከንቲባዋ ዕለቱን አስመልክተው ባስተላለፉት መልዕክት “ከዋሻው ጫፍ ላለው ብርሃን ስክነት እንዲሆን መልካም ምግባረኞች ያስፈልጋሉ” ብለዋል፡፡
በጳጉሜን ሶስተኛ ቀን ላይ ሆነን የመጪውን ዘመን ተምሳሌትነት የምንሰጠው ለ’መልካምነት ነው’ ያሉት ምክትል ከንቲባዋ ‘መልካም ስም ከመልካም ሽቱ ይልቃል’ እንዲሉ መልካም ስምን የሚወልደው መልካም ተግባር መሆኑን ገልጸዋል።
ስለሆነም መልካም ተግባር በርካቶችን ማሰባሰብ የሚችል ግሩም የተግባር መዓዛ ነው ብለዋል፡፡
መልካም ለመሆን ሃብት አያስፈልግም፤ እውቀትም የግድ አይደለም፤ ቅን መሆን መልካምነትን ያጸናዋል ነው ያሉት፡፡
ገበሬ ከዘራው ፍሬ ለማግኘት ብርቱ ክትትልና ትጋት እንደሚጠይቀው ሁሉ መልካምነትም የሕይወት ጎተራ የሚሞላ ለአገርም የሚተርፍ አዝመራ ነው ብለዋል፡፡
መልካምነትን ማሰብ ብቻ ሳይሆን፤ አብዝቶ ከመልካም ስራዎች ጎን መሰልፍ፣ ሌሎችን ማገዝ ላይ ማተኮር፣ ከራስ በላይ ለሌሎች ማድረግን ይፈልጋል ሲሉ ነው የገለጹት፡፡
መልካምነት ለሕይወት እና ስነ-ምግባር መሰረት ከመሆን ባለፈ የኢትዮጵያዊነት መገለጫ ነው፤ ይህ መገለጫም ለእያንዳንዳችን ስኬት፣ እድገትና ድል ወሳኝ ግብዓት ነው።
ምክትል ከንቲባዋ የአዲስ አበባ አስተዳደር መልካምነትን በማወጅ ብቻ ሳያበቃ በተግባርም መሳተፉን ተናግረዋል።
ከተግባራቱ መካከል ማዕድ ማጋራት፣ ደም ልገሳ፣ የምገባ ማዕከል ማቋቋም፣ የአቅመ ደካሞች ቤቶችን ማደስና መደገፍ እና መሰል መልካምነት ላይ ያተኮሩ ስራዎችን ጠቅሰዋል።
ከተማ አስተዳደሩ ከነዋሪዎችና በጎፈቃደኞች ጋር በመተባበር የከወናቸው እነዚህ ተግባራት የመልካምነት ማሳያዎች መሆናቸውን ጠቁመው ይሁንና ‘በቂ አይደሉም’ ብለዋል፡፡
ምክንያቱም መልካምነታችን የሚስፈልጋቸው ቤታቸውን ልንሰራ፣ ማዕዳቸውን ልንሞላ፣ ጤናቸውን ልንጠብቅ፣ እውቀት ብርሃንን ልናሳያቸው የሚገቡን ወገኖቻችን ቁጥር ቀላል አይደለም ነው ያሉት፡፡
ይሁንና ” በመልካም ተግባራት ላይ ከተረባረብን ለበርካቶች መድረስ እንችላለን”።
የድላችን ምስጢር መልካምነታችን መሆኑን እናስታውስ ያሉት ምክትል ከንቲባዋ የ2014 አዲስ ዓመትን ስንቀበል “ኢትዮጵያዊ መልካምነታችንን በተግባር እያከበርን በማጠናከር እንዲሆን ጥሪዬን አቀርባለሁ” ብለዋል፡፡