በጀግናው አትሌት ሻለቃ ሃይሌ ገብረስላሴ የተገነባው ትምህርት ቤት በአሸባሪው ህወሃት ውድመት ደረሰበት

ባህርዳር፤ ጳጉሜ 2/2013(ኢዜአ) ጀግናው አትሌት ሻለቃ ሃይሌ ገብረስላሴ በዋግ ኸምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ፃግብጂ ወረዳ ያስገነባው ደረጃውን የጠበቀ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በአሸባሪው ህወሃት ውድመት ደረሰበት።
የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪና የትምህርት ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ንጉሱ ደስአለኝ ለኢዜአ እንደገለፁት ጀግናው አትሌት ሻለቃ ሃይሌ ገብረስላሴ በብሄረሰብ አስተዳደሩ በዳስ ጥላ ስር የሚማሩ ተማሪዎችን ችግር ለመፍታት ያስገነባው የገልኩን 1ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደረጃቸውን የጠበቁ የመማሪያ ክፍሎች ነበሩት።
ግንባታው በ2011 ዓ.ም ተጀምሮ በዚያው ዓመት መጠናቀቁንና በ2012 ዓ.ም ተማሪዎችን ተቀብሎ ማስተማር እንደጀመረም ገልፀዋል።
ትምህርት ቤቱ በዳስ ክፍል ይማሩ የነበሩ 510 የሚሆኑ የ1ኛ ደረጃ ተማሪዎችን ተቀብሎ ደረጃቸውን በጠበቁ ክፍሎቹ የመማር ማስተማር ስራውን እያከናወነ ቢቆይም ህዝብን ሰላም በማሳጣት ሃገር ለማፍረስ ቆርጦ የተነሳው አሸባሪው ህወሃት በፈጸመው እኩይ ተግባር ከፍተኛ ውድመት እንዳደረሰበት ተናግረዋል።
ይህ አሸባሪ ቡድን ባደረሰው ጉዳትም የትምህርት ቤቱ የመማሪያ ክፍሎች በርና መስኮቶች፣ የተማሪዎች የመቀመጫ ወንበርና አጋዥ መፅሃፍት ማውደሙን ሃላፊው አስታውቀዋል።
በተጨማሪም በትምህርት ቤቱ የአስተዳደር ህንፃ ውስጥ የሚገኙ የመምህራን መገልገያ ጠረጴዛና ሼልፍ ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ አድርጎታል ነው ያሉት።
የሽብር ቡድኑ በፈፀመው ጥቃትም ተማሪዎች ተመልሰው በዳስ ጥላ ስር ለብርድና ለፀሐይ እንዲጋለጡ ማድረጉንም አብራርተዋል።
ቡድን በትምህርት ቤቱ ላይ የፈፀመው ጥቃትም ለህፃናት፣ ለህዝብ ብሎም ለእውቀትና ለትምህርት መስፋፋት ደንታ እንደሌለው ከማረጋገጡም በላይ እንደተናገረው ሃገር ለማፍረስ እስከምን ድረስ መሄድ እንደሚፈልግ በተግባር ያሳየበት መሆኑንም ጠቁመዋል።
ጀግናው አትሌት ሻለቃ ሃይሌ ገብረስላሴ የአካባቢውን ታዳጊዎች ከዳስ ትምህርት ቤት ለማውጣት በሰጠው ትኩረት በአጭር ጊዜ ውስጥ ያስገነባውን ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት አስመርቆ ለአካባቢው ማህበረሰብ ቢያስረክብም የህጻናቱ የደስታ እምባ ሳይደርቅ ነው በአሸባሪው ቡድን ለውድመት የተዳረገው።