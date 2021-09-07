ሀገርን ለማሻገር መተባበርና መደጋገፍ ቀዳሚ ተግባር ለሆን ይገባል — የምክር ቤቱ አፈ-ጉባዔ

ድሬዳዋ ፤ጷጉሜን 2/2013 (ኢዜአ) ሀገርን ለማሻገር በሁሉም መስኮች ተባብሮ አንድነትን ማጠናከርና መረዳዳት ቀዳሚ ተግባር ሊሆን እንደሚገባ የድሬዳዋ አስተዳደር ምክር ቤት አፈ-ጉባዔ ወይዘሮ ፈጡም ሙስጠፋ አሳሰቡ።
በየፌዴራል ጉምሩክ ኮሚሽን የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሰራተኞች አዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ ለ80 ችግረኛ ቤተሰቦች የገንዘብና ምግብ ነክ ድጋፍ አድርገዋል፡፡
አፈ-ጉባኤዋ በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ ኢትዮጵያ የገጠማትን ችግሮች ለመሻገርና ዜጎችን ለማሻገር አንድነትና ትብብርን ማፅናት ይገባል፡፡
የተቸገሩ ቤተሰቦችን ማሰብና መርዳት መሠረታዊ ጉዳይ መሆኑንም አመልክተዋል።
በሁሉም መስኮች መተባበርና መደጋገፍ ሀገርን ለማሻገር ቀዳሚና ወቅታዊ ጉዳይ መሆኑን ወይዘሮ ፈጡም ተናግረዋል፡፡
”ጽህፈት ቤቱ ያደረገውን አርአያዊ ተግባር ሌሎች ሊከተሉት ይገባል” ብለዋል፡፡
አቶ ደመላሽ በበኩላቸው ፤ሠራተኛው በመተባበር ችግረኛ ቤተሰቦችን መደገፉን ገልጸዋል።
በአዲሱ ዓመትም ወላጆቻቸውን ላጡ ህጻናት የደብተርና የደንብ ልብስ ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል፡፡
ሠራተኞቹ ለእያንዳንዱ ቤተሰቦች አምስት ኪሎ ግራም ዱቄት፣ አምስት ኪሎ ግራም ማካሮኒና አምስት ሊትር ዘይት እንዲሁም 500 ብር ድጋፍ አድርገዋል፡፡
ድጋፉ ከተደረገላቸው መካከል ወይዘሮ መስከረም አህመድ፤ ጽህፈት ቤቱ ለአዲሱ ዓመት በዓል መዋያ ላደረገላቸው ድጋፍ አመስግነው፤ ሌሎቹም ተቋማት አርአያነቱን እንዲከተሉ ጠይቀዋል፡፡
”ለመደገፍና ለመረዳዳትም ሀገር ሰላም መሆን አለባት” ያሉት ደግሞ የመልካ ጀብዱ ቀበሌ ነዋሪዋ የአራት ልጆች እናት ወይዘሮ አሻ ጣሂር ናቸው፡፡
ለተደረገላቸውም ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
የጽህፈት ቤቱ ሠራተኞቹ ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ መለገሳቸው በዚሁ ወቅት ተገልጿል።