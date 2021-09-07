በንግድና ኢንዱስትሪ ዘርፍ ለ172 ሺህ ዜጎች የስራ እድል መፍጠር ተችሏል

አዲስ አበባ፣ ጷጉሜ 2/ 2013 (ኢዜአ) በተጠናቀቀው በጀት አመት በንግድና ኢንዱስትሪ ዘርፍ ለ172 ሺህ ዜጎች የስራ እድል መፈጠሩን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ መላኩ አለበል ገለጹ።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከተጠሪ ተቋማትና ከክልል የንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮዎች ጋር በ2013 በጀት አፈጻጸምና በቀጣይ በጀት አመት እቅድ ላይ ውይይት አካሂደዋል።
ኮቪድ 19 በኢኮኖሚና ማህበራዊ ዘርፍ ላይ ተፅእኖ ቢያሳድርም በመቋቋም በኤክስፖርትና በኢንዱስትሪው ዘርፍ ውጤት ተመዝግቧል ብለዋል አቶ መላኩ።
በበጀት ዓመቱ ለ172 ሺህ ዜጎች የስራ እድል መፈጠሩን የጠቀሱት ሚኒስትሩ በችግር ውስጥ ባለ ጽናት ውጤት ማስመዝገብ ተችሏል ነው ያሉት።
በኤክስፖርት ዘርፍም 3 ነጥብ 64 ቢሊዮን ዶላር ገቢ በማግኘት ኢትዮጵያ በታሪኳ ከፍተኛውን ገቢ አግኝታለች ብለዋል።
የይርጋለም፣ የቡሬ እና ቡልቡላ አግሮ ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ እንዲገቡ መደረጉንም ጠቁመዋል።
ኢንዱስትሪዎች የኮቪድና ሌሎች ጫናዎችን ተቋቁመው ሰራተኞች ሳይቀንሱ ስራቸውን በማከናወን ላይ መሆናቸውንም ገልጸዋል።
የኤክስፖርት ምርት በአይነትና በመጠን በመጨመር በበጀት አመቱ የእቅዱን 88 በመቶ ማሳካት ተችሏል፤ ይህም ካለፈው በጀት አመት ጋር ሲነጻጸር የ20 በመቶ እድገት አሳይቷል ነው ያሉት።
በቀጣይም ”ኢትዮጵያ ኮቪድ ከሚያደርሰው ተጽእኖ ጋር ግብግብ እያደረገች ባለችበት ወቅት ስግብግብ ነጋዴዎች ህዝቡን ለማማር የሚያደርሱትን አሻጥር ማስቆም ቀዳሚ ተግባር ነው” ብለዋል።
የንግድ አሰራርን መዋቅራዊ በሆነ መንገድ ማሻሻል፣ አምራች ኢንዱስትሪውን የመደገፍ፣ ጠንካራ አሰራር መዘርጋትና የማስፈጸም አቅም ማሻሻል ትኩረት የሚሰጠው ነው ብለዋል።
በቀጣይ የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠርና ህገ-ወጥ ነጋዴዎችን ወደ ህጋዊ ስርዓት ለመመለስ ሁሉም የበኩሉን መወጣት ይገባዋል ነው ያሉት።
በበጀት ዓመቱ የተገኙ ውጤቶችን በማጠናከር ክፍተቶችን በማረም ለመስራት የታቀደው ስራ የተሻለ ውጤት የማስመዝገብ ተስፋው ከፍተኛ ነው ብለዋል።
የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ሃላፊ አቶ አብዱል ፈታ ዮሱፍ እና የኦሮሚያ ክልል ንግድ ቢሮ ሃላፊ አቶ ዳንጌ ቦሩ፤ በበጀት ዓመቱ የተሻለ አፈጻጸም ቢኖርም ቀጣይ የተጠናከረ ስራ መሰራት ይጠበቃል ብለዋል።