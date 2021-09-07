የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ለ85 የህግ ታራሚዎች ይቅርታ አደረገ

አሶሳ፤ ጷጉሜን 02 / 2013 (ኢዜአ) የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት መጪውን አዲስ ዓመትን በማስመልከት ለ85 የህግ ታራሚዎች ይቅርታ አደረገ፡፡
የክልሉ ምክትል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አቶ አማር ረጀብ ለኢዜአ እንዳሉት፤ በክልሉ መንግስት ይቅርታ የተደረገላቸው በአሶሳ፣ ካማሽ እና መተከል ዞኖች ማረሚያ ቤቶች ለሚገኙ የህግ ታራሚዎችን ነው።
ታራሚዎቹ በወንጀል እስከ 20 ዓመት እስር ተፈርዶባቸው አንድ ሶስተኛውን የእስር ጊዜ ያጠናቀቁ መሆናቸውን ገልጸዋል፡፡
ታራሚዎቹ ከበደሉት ግለሰብ እርቅ መፈጸምን ጨምሮ ሌሎችንም በይቅርታ ደንብ የተቀመጡ ግዴታዎችን አሟልተው ይቅርታውን ማግኘታቸውን አስረድተዋል፡፡
ታራሚዎቹ በአዲስ መንፈስ ከህብረተሰቡ በመቀላቀል የበደሉትን ሕዝብ እንዲክሱ ታስቦ ይቅርታው መደረጉን አቶ አማር አመልክተዋል፡፡
ይቅርታው በአስገድዶ መድፈር፣ የሀገር ክህደት፣ ሕገ-ወጥ የጦር መሣሪያ ዝውውርና ሌሎች የሕዝብ ጥቅም የሚጎዱ ወንጀሎችን እንደማይመለከት አስታውቀዋል፡፡
ይቅርታ የተደረገላቸው ታራሚዎች ቀሪ የእስር ጊዜያቸው እስኪያልቅ ባለው ጊዜ ወንጀል ፈጽመው ቢገኙ በድጋሚ ወደ ማረሚያ ቤት የሚመለሱበት አጋጣሚ መኖሩንም ጠቅሰዋል፡፡
ይቅርታው ካገኙት የአሶሳ ዞን ታራሚዎች መካከል አቶ ደረጀ ደሊና በሰጡት አስተያየት ”ይቅርታው የአዲስ ዓመት ስጦታችን ነው” ብለዋል፡፡
ለማህበረሰቡ የወንጀል አስከፊነትን ማስተማር እንደሚፈልጉ የተናገሩት ደግሞ ሌላው ይቅርታ የተደረገላቸው ወይዘሮ ሃዋ ሰይድ ናቸው።