አሸባሪው የህወሃት ቡድን እርስ በርሱ የሚጣረስ የሀሰት መረጃ እያሰራጨ ነው

ጳጉሜ 1/2013(ኢዜአ) አሸባሪው ህወሃት “በትግራይ ክልል ረሃብ እንደተከሰተ በመግለጽ እየከሰሰ ባለበት አንደበቱ ለአሸባሪ ታጣቂዎቹ ደግሞ በቂ ስንቅ ተዘጋጅቷል በማለት እርስ በርሱ የሚጣረስ የሀሰት መረጃ እያሰራጨ ነው” ሲሉ የሰላም ሚኒስትር ሙፈሪያት ካሚል ተናገሩ።
ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም የሽብር ቡድኑ ከምስረታው ጀምሮ የሚጠቀመው ‘ልዩ መገለጫ’ መሆኑንም ነው የተናገሩት።
የሽብር ቡድኑ አፈቀላጤዎች መንግስት የእርዳታ እህል ወደ ትግራይ ክልል እንዳይገባ በመከልከሉ ምክንያት በክልሉ ረሃብ እንደተከሰተ አስመስለው ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፍ ለማግኘት እየተውተረተሩ ይገኛሉ።
ሚኒስትሯ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ መንግስት የተናጥል ተኩስ አቁም ወስኖ ክልሉን ለቆ በሚወጣበት ጊዜ ለክልሉ ህዝብ ለሁለት ወራት የሚሆን የምግብ ክምችት አስቀምጦ እንደነበር አስታውሰዋል።
ከዚህም ውስጥ ለአንድ ወር የሚሆነው በፌዴራል መንግስት ወጪ የተሸፈነ ሲሆን፤ ቀሪው በእርዳታ ድርጅቶች መቅረቡን ነው የተናገሩት።
መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ካደረገ በኋላ ለትግራይ ክልል ከ18 ሺህ ሜትሪክ ቶን በላይ የምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ማጓጓዙንም ነው የገለጹት።
ሆኖም አሸባሪው ህወሃት በክልሉ ረሃብ እንዲፈጠር የፌዴራል መንግስት እያደረገነው በማለት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ክስ ያቀርባል።
በሌላ መልኩ ደግሞ በቅርቡ በክልሉ ለአሸባሪው ህወሃት ታጣቂዎች የሚሆን ሰፊ የስንቅ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የቡድኑ ልሳን በሆኑ መገናኛ ብዙሃን እያሳዩ ይገኛሉ።
የሰላም ሚኒስትሯ በመግለጫቸው ወቅት ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ አሁን ላይ አሸባሪው ቡድን በክልሉ ረሃብ እንደተከሰተ በማስመሰል እየከሰሰ ባለበት አንደበቱ የክልሉ ህዝብ ለቡድኑ ታጣቂዎች ሰፊ የስንቅ ዝግጅት እያከናወነ መሆኑን በምስል በማስደገፍ እየገለጸ እንደሚገኝ ተናግረዋል።
ይህም እርስ በርሱ የሚጣረስ መረጃ መሆኑን አብራርተዋል።
አሸባሪው ህወሃት ከምስረታው ጀምሮ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም የሚታወቅ ድርጅት መሆኑን የተናገሩት ሚኒስትሯ፤ ከዚህ አኳያ ቡድኑ “የፌዴራል መንግስት በክልሉ ረሃብ እንዲከሰት ምክንያት ሆኗል ሲል” ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚያቀረበው ውንጀላ መሰረተ ቢስ መሆኑን አብራርተዋል።
አሸባሪው ህወሃት “በህዝብ የሚነግድ ቡድን መሆኑ ይታወቃል፤ መንግስትን መክሰስ የሚያስችል ምንም ሞራል የለውም” ነው ያሉት ።
መንግስት የተናጥል የተኩስ አቁሙ አውጆ ሰራዊቱን ከትግራይ ክልል ካወጣ በኋላ እስካሁን ባለው ጊዜ 528 የጭነት ተሽከርካሪዎች ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችን ጭነው መቀሌ መድረሳቸው ይታወሳል።