አሸባሪው ቡድን በለኮሰው ጦርነት በዋግ ሕምራ ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች የምግብ እህል ድጋፍ ተደረገ

ሰቆጣ ጷጉሜን 1/2013 (ኢዜአ) አሸባሪው የህወሃት ወራሪ ቡድን በለኮሰው ጦርነት በዋግ ሕምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች የምግብ እህል ድጋፍ ተደረገ።
ድጋፉን ያደረጉት የአማራ ክልል ባለሀብቶች ሲሆኑ፤ ይህም 600 ኩንታል ዱቄት፣ 15 ኩንታል ሽሮ፣ 5 ኩንታል በርበሬ፣ 600 ካርቶን ብስኩት ነው።
በድጋፍ ርክክቡ ስነ-ስርዓት የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ ፣ የክልሉ ምክር ቤት አፈጉባኤ ወርቀሰሙ ማሞ፣ የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቀ አያሌውና ሌሎች አመራሮች ተገኝተዋል።
በዚህ ወቅት ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ እንዳሉት፤ ተስፋፊውን ህወሓት የክልሉ ህዝብ ለዘመናት የታገሰው ሳይበቃው በሒሳብ ማወራረድ ስሌት በክልሉ ላይ ወረራ ፈጽሟል።
በእዚህም ለዘመናት ግፍ በፈጸመበት የዋግ ህዝብ ላይ ጭምር ለጥፋት ቢነሳም ህዝቡ ከመከላከያ ሰራዊትና ሌሎች የጸጥታ ሃይሎች ጋር በመሆን ሰቆጣ ከተማን ነጻ ማውጣቱን ተናግረዋል።
“የህወሓት የጥፋት ቡድን ለዘመናት በትግል ቦታ ቢምልም የዋግን ህዝብ ምንም የልማት ተጠቃሚ ሳያደርግ የመቀንጨር ችግር ማሳያ ብቻ እንዲሆን አድርጎታል” ብለዋል።
ዶክተር ፈንታ እንዳሉት፤ የክልሉ ተወላጅ ባለሀብቶች በሁሉም ግንባር በመሳተፍ ሁለንተናዊ ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ።
“ባለሀብቶቹ የህይወት መስዋዕትነት የሚያስከፈል ተግባር ጭምር እየፈጸሙ በመሆኑ የክልሉ መንግስት በታሪክ ሲዘክራቸው ይኖራል” ብለዋል።
የክልሉና የፌደራል መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ግንባር ድረስ በመሄድ እያደረጉት ያለውን ተግባር በታሪክ ከትቦ ለትውልድ ለማስተላለፍ እንደሚሰራም ነው የገለጹት።
“በህወሓት የተወረሩ የክልሉ መሬቶች ነጻ አስኪሆኑ ድረስ ትግሉ ተጠናክሮ ይቀጥላል” ሲሉም አክለዋል።
በጦርነቱ የፈራረሱ መሰረተ ልማቶችን በመገንባት የሥራ ባህልን ማሳደግና ልማትን ማስቀጠል የክልሉ ቀጣይ አጀንዳ መሆኑንም ተናግረዋል።
የገቢዎች ሚኒስትሩ አቶ ላቀ አያሌው በበኩላቸው፤ የውስጥ ባንዳና የውጭ ጠላት ሀገርን የማፍረስ ዓላማቸው እንዳይሳካ ሆኖ ትምህርት የሚያገኙበት አውደውጊያ እየተካሄደ መሆኑን ገልጸዋል
ወራሪው ህወሓት በዘርና በሃይማኖት የመከፋፈል ዓላማው እንዳይሳካ ኢትዮጵያዊያን ከምንጊዜውም በላይ አንድነታችንን በማጠናከር የቡድኑን ግብአተ መሬት በማፋጠን ላይ ነን ብለዋል።
ለእዚህም በተለይ ወጣቱ ትውልድ የመከላከያ ሠራዊትን እና ልዩ ሀይሉን በመቀላቀል ሀገሩን እንዲታደግ ጥሪ አቅርበዋል።
በዕለቱ ድጋፍ ካደረጉ ባለሀብቶች መካከል አቶ ሙሉጌታ ቢያዝን ፤ ሁሉም ባለሀብቶች በግንባር በመገኘት በችግር ውስጥ ላሉ የህብረተሰብ ከፍሎች ድጋፈ እያደረጉ መሆኑን ተናግረዋል።
የዋግ ህዝብ ሽበርተኛው የህወሓት ቡድንን ለመደምሰስ የፈጸመውን ጀግንነት አድንቀው ባለሀብቶች የጀመሩትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።
“በዛሬው ድጋፍም የአማራ ክልል ባለሀብቶች 600 ኩንታል ዱቄት፣ 15 ኩንታል ሽሮ፣ 5 ኩንታል በርበሬ፣ 600 ካርቶን ብስኩት ድጋፍ አድርገዋል” ብለዋል።
የዋግሕምራ ብሔረሰብ አስተዳድር ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ተስፋዬ ገብሬ ፤የክልሉ ባለሀብቶች ያደረጉት ድጋፍ ህዝባዊነትን ያስመሰከረ መሆኑን ገልጸው፤ ለድጋፉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል።