አሸባሪውን ቡድን ሳንቀብረው ወደ ቤታችን ላንመለስ ቃል ገብተናል

ደሴ ፤ ጷጉሜን 1/2013(ኢዜአ) አሸባሪውን የህወሃት ቡድን ሳንቀብረው ወደ ቤታችን ላንመለስ ቃል ገብተን ዘምተናል።
በደቡብ ወሎ ዞን የወረባቦ ወረዳ ወጣት ሙባረክ ዓሊና የዕድሜ እኩዮቹ ወደ አካባቢያቸው ሰርጎ የገባውን አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ በአንድነት ተነሳስተው በመደራጀት ወደ ግንባር ዘምተዋል።
ኢትዮጵያን የማፈራረስ ህልሙን ለማሳካት ሰርጎ የገባውን ጠላት መደምሰስም ዋነኛ ዓላማቸውን መሆኑን ሙባረክ ዓሊ ይናገራል።
”የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ነጻነት በደማችንም ቢሆን፤ እናስቀጥላለን እንጂ፤ እኛ እያለን በተላላኪ ባንዳ አገር አትፈርስም” ብሏል፡፡
”ሕዝቡ አካባቢውን ነቅቶ በመጠበቅ ቡድኑ በደረሰበት ቦታ ሁሉ መትቶ ማስቀረት አለበት”ሲልም ሙባረክ መልዕክቱን አስተላልፏል።
ወጣት አብዱረህማን መሐመድ በበኩሉ ”ተሹለክልኮ የገባውን አሸባሪ ቡድን ከበን አይቀጡ ቅጣት ቀጥተን መድረሻና መፈናፈኛ በማሳጣት በወረባቦ ተራሮች ላይ እንዲቀበር አድርገናል”ብሏል።
ቡድኑ በደረሰበት ሽንፈት ሲፈረጥጥ ንብረት እያወደመ፣ ቤት እያቃጠለ ለመሮጥ ቢሞክርም የዘረፈውን ይዞ እንዳይወጣ በሩን ዘግተን እያራገፍነው ነው በማለትም ተናግሯል፡፡
የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሰይድ መሐመድ፤ አሸባሪው የህወሃት ቡድን የወሎን የፍቅር፣ የሰላምና የመቻቻል ተምሳሌት ጥሶ ሀገር ለማፍረስና ለመዝረፍ ቢመጣም፤መቀበሪያ እንጂ፤መፈንጫ አላገኘም ብለዋል፡፡
የወሎ ሕዝብ አሸባሪውን ህወሃት በተራሮችና ገደሎች ሁሉ በመቅበር የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት እንዲያስቀጥልም አቶ ሰይድ መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
የዞኑ ወጣቶች ከጸጥታ ሃይሎች ጋር ተሰልፈው ለፈጸሙት ገድልም ምስጋና አቅርበዋል።
ወረባቦን ለመያዝ የመጣው የጠላት ሃይል ከመከላከያ ሠራዊትና ሌሎች የጸጥታ አባላት ጋር በመተባበር ሙትና ቁስለኛ ሆኗል፤ የተረፈው ደግሞ ፈርጥጧል።
ዋና አስተዳዳሪው ይህን አሉ “ወሎ በፍቅር እንጂ፤ በጠብ የተሸነፈበት ታሪክ የለም።”