የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ለህልውና ዘመቻው ከ170 ሚሊዮን ብር በላይ በዓይነትና ጥሬ ገንዘብ አበረከቱ

ጎንደር/ ደሴ፣ ጳጉሜን 01/2013(ኢዜአ) የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች የህወሃት የሽብር ቡድን ወረራን ለመቀልበስ በግንባር ለሚፋለመው የመከላከያ፣ የልዩ ሃይልና ሚሊሻ አባላት ከ170 ሚሊዮን ብር በላይ በዓይነትና ጥሬ ገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን የከተማዋ አስተዳደር ከንቲባ አስታወቁ፡፡
በተመሳሳይ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፤ በአሸባሪው ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ለሚገኙ ወገኖች አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የምግብ እህልና የቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል።
የጎንደር ከተማ ባለሀብቶችና የዳሽን ቢራ አከፋፋይ ማህበራት ለህልውና ዘመቻው አንድ ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የእርድ በጎች ፣ብስኩቶችና ጭማቂ መጠጦችን ዛሬ ለአስተዳደሩ አስረክበዋል፡፡
በርክክቡ ስነ-ስርዓት ወቅት የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሞላ መልካሙ እንደተናገሩት፤ ነዋሪዎችና የመንግስት ሰራተኞች ለህልውና ዘመቻው ከ158 ሚሊዮን ብር በላይ በጥሬ ገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል።
በተጨማሪም ነዋሪው ህዝቡ 12 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው በሶና ቆሎ በማዘጋጀት እንዲሁም ብስኩቶችና የታሸጉ ውሃዎችን በግንባር ለሚገኙ የጸጥታ ሃይሎች መላኩን አስረድተዋል፡፡
ህዝቡ በታላቅ ሀገራዊ ስሜት በመነሳሳት የደጀንነት ድጋፉን እየሰጠ መሆኑን የጠቆሙት ከንቲባው፤ የከተማውን ሰላም በመጠበቅ በኩል ወጣቶች በወታደራዊ ስልጠና ጭምር በመሳተፍ ለክተት ጥሪው አፋጣኝ ምላሽ ሰጥተዋል ነው ያሉት።
የዳሽን ቢራ አከፋፋዮች ማህበር ተወካይ አቶ ሰለሞን ወልዴ ፤ አራት ማህበራት በጋራ በመሆን በ200ሺህ ብር ወጪ የገዟቸውን 70 በጎች ዛሬ ለከተማ አስተዳደሩ አስረክበዋል፡፡
ወራሪውን ለመቀልበስ በግንባር ለሚፋለሙት የጸጥታ ሃይሎች በቀጣይም የተጠየቁትን ማናቸውንም ድጋፍ ለማበርከት ማህበራቱ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
ከ800 ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ 140 ኩንታል ብስኩትና ሌላም ምግብ ነክ ቁሶችን ለከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ያስረከቡት ደግሞ አቶ ሳሙኤል ካሳ የተባሉ የባለሀብቶች ተወካይ ናቸው።
ወራሪው ቡድን እስኪደመሰስ ድጋፋቸው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል።
በተመሳሳይ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ፤ በአሸባሪው የህወሃት ቡድን ተፈናቅለው በደሴ ከተማ ለሚገኙ ወገኖች የሚውል አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የምግብ እህልና የቁሳቁስ ድጋፍ አድርጓል።
የዩኒቨርሲቲው ተወካይ አቶ ገዝሙ ቀልቦ፤ ድጋፉ ከ400 በላይ አንሶላ፣ 700 ብርድ ልብስና 50 ኩንታል ዱቄት መሆኑን ገልጸዋል።
ቀደም ሲልም ለሰራዊቱ ድጋፍ የሚውል ከ28 ሚሊዮን ብር በላይ የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ የአንድ ወር ደመወዙን መለገሱንም አስታውሰዋል።
የወሎ ዩኒቨርሲቲ ተወካይ ዶክተር ጌታቸው ጉግሳ በበኩላቸው፤ ዩኒቨርሲቲው ባደረገው ጥሪ መሰረት በርካታ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ፈጣን ምላሽ በመስጠት አጋርነታቸውን በተግባር እያሳዩ ናቸው ብለዋል፡፡
የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲም ዛሬ ላደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበው ሌሎችም የሚችሉትን ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
ይህን ክፉ ቀን በጋራ ለማለፍ መተጋገዝና መረዳዳት ግድ ነው ያሉት ዶክተር ጌታቸው ፤ዩኒቨርሲቲው አስተባብሮ ያገኘውን ድጋፍ ለተፈናቃዮች እያከፋፈለ መሆኑን ገልጸዋል፡፡