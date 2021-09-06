የሲዳማ ክልል ለጸጥታ ሃይሎችና ለተፈናቃዮች በጥሬ ገንዘብ 10 ሚሊዮን ብርና የአይነት ድጋፍ አደረገ

ባህርዳር ጳጉሜ 01/2013 (ኢዜአ)-የሲዳማ ክልል በህልውና ዘመቻው እየተፋለሙ ላሉ የጸጥታ ሃይሎችና ህወሀት በከፈተው ጦርነት ለተፈናቀሉ ወገኖች በጥሬ ገንዘብ 10 ሚሊዮን ብር ጨምሮ ሰንጋዎችና የምግብ እህል ድጋፍ አደረገ።
በሲዳማ ክልል ርእሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሌዳሞ የተመራ ልኡክ ቡድን ዛሬ በባህርዳር በመገኘት ድጋፉን ለአማራ ክልል ርእሰ መስተዳደር አቶ አገኘሁ ተሻገር አስረክቧል።
የሲዳማክልልርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ህወሀት በከፈተው ጦርነት ከቤት ንብረታቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች ለምግብ እህል ግዥ የሚውል የ10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ በቼክ አስረክበዋል ።
በተጨማሪም በህልውና ዘመቻው እየተፋለሙ ለሚገኙ ጸጥታ አካላት በአዲስ አመት ለበአል መዋያ የሚሆን 40 ሰንጋዎችና 150 ኩንታል የስንዴ ዱቄት አስረክበዋል።
ርእሰ መስተዳደሩ በርክክብ ስነ ስርአቱ ላይ እንዳሉት ድጋፉ ከክልሉ መንግስትና ህዝብ የተበረከተ ነው።
አሸባሪው ህውሃት በአማራ ህዝብ ላይ የማወራርደው ሂሳብ አለኝ ማለቱ ሀገር ለማፍረስ ካለው አላማ የመነጨ መሆኑን ተናግረዋል።
“አሁን ላይ የህወሀት ወራሪ ሀይል ከሁሉም ኢትዮጵያዊ በተውጣጣው ሰራዊታችን እየተደመሰሰ መሆኑን ተገንዝበናል” ያሉት አቶ ደስታ “እየተገኘ ያለው ድል የጋራ ትብብራችንና ጥረታችን ውጤት ነው” ሲሉ አመልክተዋል ።
“የመከላከያ ሰራዊት፣ የሁሉም ክልሎች ልዩ ሃይሎች፣ ሚሊሻ፣ ፋኖና ወጣቶች በጋራ በሚያደርጉት ፍልሚያ አሸባሪው ህወሀት ሀገር በማፈራረስ ትንንሽ መንደሮች ለመመስረት የያዘው ግብ ሳይሳካት ቀርቷል” ሲሉም ተናግረዋል።።
የሲዳማ ክልል ልዩ ሃይልና ሚሊሻ አባላት በህልውና ዘመቻው በመሳተፍ የተሰጣቸውን ተልዕኮ እየተወጡ መሆናቸውን አመልክተዋል ።
የሲዳማ ክልል መንግስትና ህዝብ የህልውና ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ድጋፍና አጋርነቱን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አቶ ደስታ አስታውቀዋል ።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር በበኩላቸው “ጁንታው በአማራ ክልል ህዝብ ውርደት ተረማምዶ ሀገር ለማፍረስ ያደረገው ሙከራ ከሽፏል” ብለዋል ።
የህወሀት ወራሪ ሃይል በደረሰባቸው በሰሜንና ደቡብ ጎንደር፣ በሰሜንና ደቡብ ወሎ እንዲሁም በዋግ ኽምራ ታወቂ ሰዎችን፣ ህጻናትን፣ ወጣቶችንና ሴቶችን መጨፍጨፉን ተናግረዋል።
ወራሪ ሀይሉ ንጹሃን ዜጎች ለዘመናት ያፈሩትን ሃብትና ንብረት በመዝረፍና በማውደም ህዝቡ በድህነት እየማቀቀ እንዲኖር ከማድረግ ባሻገር የትምህርት፣ የጤናና ሌሎች የአገልግሎት መስጫ ተቋማትን ማውደሙን አመልክተዋል ።
የህወሀት ሀይል አሁን ላይ በላሊበላ፣ በጋሸና መስመር፣ በሰሜን ጎንደርና በሌሎች አካባቢዎች ወረራውን መቀጠሉን ጠቁመው “ወራሪውን በመደምሰስ አዲሱን ዓመት በሰላም ለመቀበል ተዘጋጅተናል” ብለዋል።
የሲዳማ ክልል ለጸጥታ ሀይሉና ለተፈናቃይ ወገኖች ላደረገው ድጋፍ ምስጋና በማቅረብ በክልሎቹ መካከል ያለው የህዝብ ለህዝብ እንዲሁም ሁለንተናዊ ግንኙነትና አጋርነት ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አቶ አገኘሁ አስታውቀዋል ።
ህወሀት በክልሉ በከፈተው ወረራ ከ551 ሺህ በላይ ህዝብ መፈናቀሉንና ከ4 ነጥብ 5 ሚሊየን በላይ ህዝብ ደግሞ ችግር ላይ መውደቁን የገለጹት አቶ አገኘሁ ሌሎች ክልሎችም ተመሳሳይ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል።