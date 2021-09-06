የደቡብና ጋምቤላ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢ የህወሓት ተላላኪዎች ችግር እንዳይፈጥሩ በጋራ ለመጠበቅ ተስማሙ

ሚዛን ፤ ጳጉሜን 1/2013 (ኢዜአ)የደቡብና ጋምቤላ ክልሎች በሚዋሰኑባቸው አካባቢ የህወሓት ተላላኪዎች ችግር እንዳይፈጥሩ የህግ የበላይነትን በጋራ ለማስጠበቅ ተስማሙ፡፡
በደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው እና በጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡመድ ኡጁሉ የተመራ የሉኡካን ቡድን በሁለቱ ክልሎች ቀጠናዊ ሰላም፣ ፀጥታና ልማት ላይ ያተኮረ ውይይት በማካሄድ ነው ስምምነት ላይ የደረሱት፡፡
ከስምምነቱ በኋላ የደቡብ ክልል የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሰናይት ሰለሞን ከጋምቤላ ክልል ፕሬስ ሴክሬተሪያት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኡዶል አጉዋ ጋር በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል።
በመግለጫቸው እንዳሉት፤ ሁለቱ ክልሎች አሸባሪው ህወሓትና ተላላኪዎቹ በክልሎቹ አዋሳኝ አካባቢ የሚፈጥሩትን ግጭት ለመከላከልና የህግ የበላይነትን በጋራ ለማስከበር ተስማምተዋል።
በደቡብና ጋምቤላ አጎራባች አካባቢዎች ተፈጥረው በነበሩ አለመግባባቶችና የጸጥታ ችግሮች የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀድሞ ቀዬያቸው የመመለስ ተግባር በጋራ ለማከናወን መግባባት ላይ ደርሰዋል።
በየጊዜው በአዋሳኝ አካባቢ የሚከሰቱ አለመግባባቶችን ለመፍታትና በፀጥታ ጉዳይ ላይ የሁለቱ ክልሎች የጸጥታ አካላት በትብብር ለመስራት ስምምነት ማድረጋቸውን ነው ያስታወቁት።
በተለይ የሁለቱ ክልሎች የፀጥታ አመራሮች ተናበው ህገ ወጥ የመሳሪያ ዝውውርን ለመቆጣጠር በመድረኩ መግባባታቸውንም ገልጸዋል።
በክልሎቹ መካከል የተደረጉ ስምምነቶችን ተግባራዊነት የሚከታተል ጥምር ኮሚቴ ተዋቅሮ በቅርቡ ወደ ሥራ እንደሚገባም በመግለጫው ተመላክቷል።