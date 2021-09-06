አገራዊ አንድነትን ይበልጥ በማጠናከር የሕልውና አደጋውን በድል አድራጊነት ማለፍ ይገባል

አዲስ አበባ፣ ጳጉሜ 1/2013 (ኢዜአ) የኢትዮጵያን ከውስጥና ከውጭ የተቃጣባትን የሕልውና አደጋ በድል አድራጊነት ለማለፍ አገራዊ አንድነትን ይበልጥ ማጠናከር እንደሚገባ የሲቪል ሰርቪስ ምሁሩ ዶክተር አለማየሁ ደበበ ገለጹ።
ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት ዶክተር አለማየሁ፤ አሸባሪው ሕውሃት በአገር መከላከያ ሠራዊት ላይ የፈጸመው ድርጊት ከባድ የአገር ክህደት እንደሆነ ይናገራሉ።
ቡድኑ የከፈተውን ጥቃት ተከትሎ የውጭ ሃይሎችም በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ እጃቸውን ለማስገባት እየሞከሩ መሆኑን ገልጸዋል።
አሸባሩ ቡድኑ ከምሥረታው ጀምሮ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና አንድነት የማይፈልግ ስብስብ መሆኑን ጠቁመው አሁንም ይህንን ገቢራዊ ለማድረግ እየሰራ እንደሆነ ጠቁመዋል።
ቡድኑ “ኢትዮጵያዊ አልነበረም፤ ኢትዮጵያዊ አይደለም፤ ኢትዮጵያዊ የመሆን ፍላጎት የለውም” ብለዋል ዶክተር አለማየሁ።
አሸባሪውን ህወሃት መልሶ ወደ ሥልጣን ለማውጣት በውጭ ሃይሎች የሚደረገው ድጋፍ የአገሪቱን ሉዓላዊነት ላለማክበር የሚደረግ ሙከራ ነው ሲሉም ተናግረዋል።
ሕዝቡም በአሸባሪው ቡድን የሚቃጣውን የሕልውና አደጋና ከውጭ ሃይሎች የሚሰነዘረውን ጫና በኢትዮጵያዊነት ስሜት በጋራ መከላከል አለበት ነው ያሉት።
ለዚህም አገራዊ አንድነቱን ይበልጥ ማጠናከር እንደሚገባ ነው ምክረ ሃሳባቸውን የሰጡት።
ጎን ለጎንም ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ የአገሪቱን ነባራዊና ትክክልኛ ሁኔታ በቅጡ እንዲረዳ ዲፕሎማሲያዊ ሥራዎች ጠናክረው ሊቀጠሉ ይገባል ብለዋል።
በተጓዳኝም ሕዝቡ ከመንግሥት ጎን እንዲቆም መንግሥት ወቅታዊ ጉዳዮችን በተመለከተ የተጠናከረ መረጃ መስጠት አለበት ነው ያሉት።
አሸባሪው ሕወሓት በአማራና በአፋር ክልል በፈጸመው ጥቃት ከ500 ሺህ በላይ ዜጎች ከቀያቸው ተፈናቅለዋል፤ በርካታ ንጹሃንም ተገድለዋል።