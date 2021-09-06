የአገር መከላከያ ሰራዊት ደቡብ ዕዝ የተሰጠውን አገራዊ ተልዕኮ በብቃት እየፈጸመ ነው

አዲስ አበባ ጳጉሜ 1/2013(ኢዜአ) የአገር መከላከያ ሰራዊት ደቡብ ዕዝ የተሰጠውን አገራዊ ተልዕኮ በብቃት እየፈጸመ መሆኑን የደቡብ ዕዝ ማሰልጠኛ ማዕከል ዋና አዛዥ ኮሎኔል ደጀኔ ጸጋዬ ገለጹ።
በቀድሞው ስርዓተ መንግስት ማዕከላዊ ዕዝ ተብሎ የሚጠራው የዛሬው ደቡብ ዕዝ ማዕከሉን ሀዋሳ አድርጎ በስተ-ደቡብ ኢትዮጵያ ለሁለንተናዊ ሰላምና ደህንነት ዘብ የሆነ የመከላከያ ተቋም ክፍል ነው።
ዕዙ በአፋር ክልል አዋሽ አርባ በሚገኘው ማሰልጠኛ ጣቢያ ዕዙን የሚቀላቀሉ ወታደሮችን እያሰለጠነ ራሱን የሚያጠናክር ሲሆን፤ ከሰሞኑም አዳዲስ ምልምል ወታደሮችና የከባድ መሳሪያ ሰልጣኞችን አስመርቋል።
በተጨማሪው የአሸባረውን ቡድን ለመደምሰስ የሚሰማሩ የፌዴራል ፖሊስ የከባድ መሳሪያ ምድብተኛ ፖሊሶችንም አሰልጥኖ አስመርቋል።
ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት የደቡብ ዕዝ ማሰልጠኛ ማዕከል ዋና አዛዥ ኮሎኔል ደጀኔ ጸጋዬ እንደሚናገሩት፤ ድሕረ ሰሜን ዕዝ ጥቃትም አገርን ሕልውና የመታደግና የሕግ ማስከበር ዘመቻው ግንባር ቀደም ሚና ተጫውቷል።
ዕዙ በደቡብ ኢትዮጵያ የአሸባሪው ሕወሃት ቅጥረኞችና ሸኔ አባላትን ተክታትሎ አይቀጡ ቅጣት በመቅጣት ለደቡብ ኢትጵያ ህዝቦች ሰላምና መረጋጋት ትልቅ ሚና ያለውና በህዝብ የተወደደ የጦር ክፍል መሆኑን ነው የገለጹት።
ደቡብ ዕዝ ሰሜን ዕዝ በአሸባሪው ሕወሃት በተጠቃበት ወቅት የራያ ግንባር እስከ ቆላ ተንቤን በመንቀሳቀስ አብዛኛውን ጠላት በመደምሰስና አመራር አባላት በቁጥጥር ስር አድርጎ ወደ እስር ቤት ካስገቡ ዕዞች መካከል ቀዳሚው ነው።
በሌላም በኩል የአሸባሪው ከሃዲ የጦር መኮንኖችን “በወታደዊ ቅጣት እንዲያገኙ እያደረገ ያለ ዕዝ ነው” ብለዋል።
“በአጠቃላይ ደቡብ ዕዝ በሁለንተናዊ መልኩ በተመደበበት የስራ መስክ የተሰጠውን ተልዕኮ እየፈጸመ ነው” ብለዋል ኮሎኔሉ።
የማሰልጠኛ ማዕከሉም የዕዝን ተልዕኮ እንዲሳካ የጀርባ አጥንት ሆኖ ዘርፈ ብዙ አቅም ግንባታ ስራዎችን የሚያከናውን ማዕከል መሆኑን ተናግረዋል።
ከነዚህም መካከል በጸረ ታንክ ላውንቸር ወይም አር.ፒጂ 7፣ በዲሽቃ፣ በመትረየስና በሌሎች የከባድ መሳሪያ ሰራዊት አባላትን በማሰልጠን አሸባሪውን ሕወሃት በመደምሰስ ለሚደረገው “ሕልውና ዘመቻ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው” ብለዋል።
የአሸባሪው የሕወሃት ቡድን ምርኮኛ ታጣቂዎችና አመራር አባላትም በቁጥጥር ስር ከማዋል ባሻገር አሁን ላይ ከ700 በላይ የአሸባሪው ቡድን አባላት በማሰልጠኛ ማዕከሉ እየታነጹ ስለመሆናቸው ተናግረዋል።