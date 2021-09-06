መንግስት በሸቀጦች ላይ ያደረገውን የታክስና ቀረጥ ማሻሻያ ነጋዴው በአግባቡ ሊጠቀምበት ይገባል

ጳጉሜን 1/13/2013 (ኢዜአ) መንግሥት በመሰረታዊ ሸቀጦች ላይ ያደረገውን የታክስና ቀረጥ ማሻሻያ ነጋዴው በአግባቡ በመጠቀም ለገበያው መረጋጋት የበኩሉን ሊወጣ እንደሚገባ ተጠቆመ።
የታክስና ቀረጥ ማሻሻያው ወቅታዊና ተገቢ መሆኑም ነው የተገለጸው።
በአገሪቷ እየጨመረ የመጣውን የሸቀጦች ዋጋ ለማስተካከል መንግስት የተለያዩ እርምጃዎች እየወሰደ ይገኛል።
ሆን ብለው ምርቶችን በመሸሸግ እጥረት እንዲፈጠር የሚያደርጉ እና ያላግባብ ትርፍ ለማግኘት ዋጋ የሚያንሩ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰዱም የሚታወስ ነው።
ከአሰራር ማሻሻያ ጋር በተያያዘም የገንዘብ ሚኒስቴር በቅርቡ በመሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች ላይ የታክስና ቀረጥ ማሻሻያ አድርጓል።
ዘይት ፣ስኳር፣ሩዝ ፓስታና መኮሮኒ እንዲሁም እንቁላል ማሻሻያ ከተደረገባቸው ምርቶች መካከል ይጠቀሳሉ።
የአዲስ አበባ ነጋዴዎች ማህበር አባል አቶ ተስፋዬ አበበ በተለይ ለኢዜአ እንደተናገሩት፤መንግሥት ገበያውን ለማረጋጋት የወሰደው የታክስና ቀረጥ ማሻሻያ ወቅቱን ያገነዘበና ተገቢ ነው።
“መንግስት ለዜጎች ብሎ አገር የሚያስተዳድርበትን ሀብትና ገንዘብ እየተወ ነው” ያሉት አቶ ተስፋዬ ነጋዴው የኑሮ ውድነት ችግሩ እንዲፈታ ከመንግስት ጎን ሆኖ ማገዝ አለበት ብለዋል።
በኑሮ ውድነት እየተጎዳ ያለውን ህዝብ ማዳን የሚቻለው ሲቸገር ድጋፍ በመስጠት ሳይሆን በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲገበያይ በማድረግ ነው ሲሉም አክለዋል።
ከግለኝነት አስተሳሰብ መውጣት ይገባል የሚሉት የማህበሩ አባል የንግዱ ማህበረሰብ ህዝባዊነት ሊላበስ ይገባል ነው ያሉት።
የአዲስ አበባ ነጋዴዎች ማህበር ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ዛሃራ መሀመድ በበኩላቸው መንግሥት የዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት ያደረገው የታክስ ማሻሻያ ገበያውን በማረጋጋት ረገድ ትልቅ ፋይዳ አለው።
“ህብረተሰቡን ሳይዙና አገር ሳትኖር መነገድ አይቻልም” ያሉት ፕሬዝዳንቷ ሁላችንም በመተዛዘን እንደ ዜጋ የሚጠበቅብንን ድርሻ መወጣት አለብን ሲሉም ገልጸዋል።
ሁሉም ነጋዴ ህገ-ወጥ ባለመሆኑ የትኛው ነጋዴ ህገወጥ፣ የትኛው ነጋዴ በአግባቡ ይሰራል? የሚለውን መለየት ላይ የበለጠ ሊሰራ ይገባል ብለዋል።
መንግሥት የኑሮ ውድነቱን ለመፍታት የተለያዩ መሰረታዊ የፍጆታ እቃዎች ከውጭ እያስገባ ይገኛል።
በቅርቡም 10 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ግዥ ተፈጽሞ ወደ አገር ውስጥ እየተጓጓዘ ሲሆን በአገር ውስጥ የተመረተውን ዘይት ጨምሮ 3 ሚሊዮን ሊትር ዘይት ለማከፋፈል ዝግጁ መሆኑን ከገንዘብ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል።