የሲዳማ ክልል አሸባሪው የህወሃት ኀይል እስከሚደመሰስ ድጋፉን አጠናክሮ ይቀጥላል

ጳጉሜን 01/2013 (ኢዜአ) የሲዳማ ክልል አሸባሪው የህወሃት ኀይል እስከሚደመሰስ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል የሲዳማ ክልል ርእሰ መሥተዳድር ደስታ ሌዳሞ ገለጹ::
የሲዳማ ክልል ርእሰ መሥተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ ዛሬ ባህር ዳር ገብተዋል::የአማራ ክልል ርእሰ መሥተዳድር አገኘሁ ተሻገር ባሕር ዳር ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ተገኝተው ለርዕሠ መስተዳድሩ አቀባበል አድርገውላቸዋል።
አቶ ደስታ ሌዳሞ በአሸባሪው የትህነግ ኀይል ወረራ ለተፈጸመበት የአማራ ሕዝብ ያለውን አጋርነት ለመግለጽ ነው ባህር ዳር የተገኙት ተብሏል።የሲዳማ ክልል አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኀይልን እየተፋለመ ላለው የወገን ሠራዊትና ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚውል 40 የበሬ ሰንጋዎችን ጨምሮ የምግብና የመጠጥ ግብዓቶችን ድጋፍ አድርጓል።
በቀጣይም አሸባሪ ኀይሉ እስከሚደመሰስ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ታውቋል።አሸባሪው ህወሃት በመደምሰስ ሀገርን ለማዳን እየተካሄደ ያለው ዘመቻ በአጭር ጊዜ ውስጥ በድል ለማጠናቀቅ አጋርነታቸውን ለመግለጽ በአቶ ደስታ ሌዳሞ የሚመራው የሉኡካን ቡድን ባህር ዳር መግባታቸው ታውቋል።