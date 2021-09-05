በአሸባሪው ቡድን ለተፈናቀሉ ከ16 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው ምግብና አልባሳት ድጋፍ ተደረገ

ነሀሴ 30/2013 (ኢዜአ) የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ሚኒስቴር በአፋር ክልል በአሸባሪው ህወሃት ቡድን ወረራ ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ16 ነጥብ 7 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው ምግብና አልባሳት ድጋፍ አደረገ።
የሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ሚኒስቴር ዴኤታ ወይዘሮ ሙና አህመድ ድጋፉን ለአፋር ክልል መንግስት አስረክበዋል ።
ሚኒስቴር ዴኤታዋ በወቅቱ እንዳሉት አሸባሪው ህወሃት የደቀነብንን የህልውና አደጋ ለመመከት ህዝቡ ሴት ወንድ ሳይል መስዋእትነት እየከፈለ ነው።
“የከሀዲው ቡድን ግብአተ-መሬቱ በቅርቡ ይፈጸማል” ብለዋል።
ስግብግብና ነፍሰበላ ቡድኑ የዜጎችን የእለት ተእለት ኑሮ ማመሰቃቀሉንና መሠረተ-ልማቶችን ማውደሙን ተናግረዋል።
የአሸባሪው አባላት በየደረሱበት ሁሉ በሴቶችና ህጻናት ላይ የአስገድዶ መድፈርና ተያያዥ ኢ-ሰብአዊ ጥቃቶችን መፈጸሙን አመልክተዋል።
ህጻናትን አስገድዶ ለጦርነት በመማገድ የዓለም አቀፍ ህግን የጣሰ ወንጀል መፈጸሙን ጠቁመው ፤ሚኒስቴሩ ወንጀሉን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ለሰብአዊነት የቆሙ አካላት ለማድረስ የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።
“ዜጎች ላይ የተፈጸመን ችግር ለመቅረፍ ሁላችንም ከመንግስትና ተጎጂዎች ጎን በመቆም ከእለት ደራሽ እርዳታ እስከ ዘለቄታው የማቋቋም ስራዎችን ከሚመለከታቸው ባለድርሻዎች ጋር በጋራ እናከናውናለን” ሲሉ ተናግረዋል።
ሚኒስቴሩ አሸባሪው በከፈተው ወረራ ለተፈናቀሉ ወገኖች 16 ሚሊዮን 735ሺህ ብር ግምት ያለው ምግብና አልባሳት ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል።
ከተደረገው ድጋፍ ውስጥ 40 ኩንታል ስኳር፣ 58 ኩንታል ሩዝ፣ 15 ኩንታል ምስር፣ 210 ካርቶን ፓስታና 18ሺህ ኪሎ ግራም የሚመዝን አልባሳት እንደሚገኝበት ጠቅሰዋል።
የክልሉ ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ሃላፊ ወይዘሮ አይሻ ያሲን ድጋፉን ሲረከቡ እንዳሉት አሸባሪው የህወሃት ቡድን በክልሉ በከፈተው የእብሪት ጦርነት በተለይም በንጹሃን አርብቶ አደሮች ላይ ከፍተኛ ሰብአዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ አስከትሏል።
“አሸባሪው በተለይም የአርብቶ አደሩ ቁልፍ የገቢ ምንጭ የሆኑ የቤት እንስሳትን ዘርፏል፤ ጨፍጭፎም ገድሏቸዋል” ብለዋል።
የክልሉ መንግስት አቅም በፈቀደ ሁሉ ለተጎጂዎች ድጋፍና እገዛ እያደረገ መሆኑን ጠቁመው ከችግሩ ስፋትና ውስብስብ ባህሪ አንጻር የሌሎች ባለድርሻ አካላት እገዛ ማስፈለጉን አመልክተዋል።
መስሪያ ቤቱ ያደረገው ድጋፍ የተጎጅዎችን ችግር ለማቃለል ከፍተኛ እገዛ የሚያደርግ መሆኑን ጠቁመው፤ ድጋፉ ለሌሎችም አስተማሪ የሚሆን በጎ ተግባር መሆኑን አስታውቀዋል።
በአፋር ክልል ህወሀት በከፈተው ጦርነት የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከ140ሺህ በላይ መድረሱ ተመላክቷል።