የነገሌ ከተማ የመንግስት ሰራተኞችና አመራሮች ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ለመከላከያ ለገሱ

ነገሌ ነሐሴ 29/2013 (ኢዜአ) በጉጂ ዞን የነገሌ ከተማ አስተዳደር የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞችና አመራሮች ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለገሱ፡፡
የከተማው አስተዳደር ገንዘብና ኢኮኖሚ ጽህፈት ቤት ሀላፊ አቶ ሀብታሙ ምርከና ፤ ሀገር የማዳን ህዝባዊ አንድነቱ ድጋፍና ትብብር እንዲቀጥል ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ተናግረዋል፡፡
በዚህም የአስተዳደሩ ሰራተኞቹና አመራሮች በወሰኑት መሰረት በአንድ ዓመት ተከፍሎ የሚያልቅ ሙሉ የወር ደወመዛቸውን መለገሳቸውን አስታውቀዋል።
የነገሌ ከተማ ነጋዴዎችና ባለሀብቶች ቀደም ሲል በመጀመሪያ ዙር ካበረከቱት 830 ሺህ ብር በተጨማሪ ለሁለተኛው ዙር ለሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ከ800ሺህ ብር በላይ ድጋፍ አድርገዋል፡፡
የከተማ አስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ አቶ ጃርሶ ሁሴን በበኩላቸው፤ የአንዳንድ ምዕራባዊያን ሀገራት ጫናና ጣልቃ ገብነት በህዝባዊ ድጋፍና ትብብር እንደሚቀለበስ ገልጸዋል፡፡
ሽብርተቹ ህወሀትና ሸኔ ሀገር ለማፍረስ በንጹሀን ላይ እያደረሱ ያለውን ጥቃትና የኢኮኖሚ አሻጥር ለመመከት አንድ ሆነን ከመነሳት ውጪ ሌላ አማራጭ የለንም ብለዋል፡፡
የሀገር ሉአላዊነትን ለማስከበር 170 የከተማው ወጣቶች ለህልውናው ዘመቻ መንቀሳቀሳቸውንም አስታውሰዋል፡፡
በህልውና ዘመቻው ንጹሀንን ከሽብርተኞች ጥቃት ለመታደግና ሀገርን ለማዳን የተጀመረው ህዝባዊ አንድነትና መነሳሳት ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ምክትል ከንቲባው መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡