ወጣቱ ትውልድ በጀግንነት እየተዋደቀ ታሪክ ይሰራል

ነሐሴ 29/2013( ኢዜአ) ወጣቱ ትውልድ ከመከላከያ ጎን በመሆን በጀግንነት እየተዋደቀ ታላቅ ገድል ያስመዘግባል።
“አማራ ለሃገር ደጀን ትሆን ዘንድ የመከላከያ ሠራዊቱን ተቀላቀሉ” በሚል መሪ ሐሳብ ከወሎ ወጣቶች ጋር ውይይት ተደርጓል።
በውይይቱም የተለያዩ የመንግሥት ኃላፊዎች፣ ነዋሪዎች እና ጥሪ የተደረገላቸው ወጣቶች ተገኝተዋል።
የብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካና ሲቪክ ጉዳዮች ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር አለሙ ስሜ በውይይቱ ወቅት፤ “ሁላችንም ኢትዮጵያዊያን በተሰማራንበት የሙያ ዘርፍ ኢትዮጵያን እያገለገልን እንገኛለን” ብለዋል።
“ለኢትዮጵያ ማገልገል ከሆነ ጀግናው የመከላከያ ሠራዊትን ከመቀላቀል በላይ ኢትዮጵያን የሚያገለግል ዜጋ ያለ አይመስለኝም።” በማለት ተናግረዋል።
“ታሪክ ሰርተን መሞት እንችላለን፤ ወይም ደግሞ የታሪክ ተወቃሽ ሆነን መሞት እንችላለን። ምርጫው የራሳችን ነው” ያሉት ዶክተር ዓለሙ፤ ወጣቱ በጀግንነት መዋደቅ መምረጡን አብራርተዋል።
ዶክተር አለሙ እንደተናገሩት፤ በጀግንነት ለመሞት ከመከላከያ ሠራዊት ጎን መቆምም ይገባል።
በመከላከያ ሚኒስቴር የሰላም ማስከበር ማዕከል ዋና አዛዥ ሌተናል ጄኔራል ሐሰን ኢብራሂም በበኩላቸው፤ የኢትዮጵያዊያን የጀግንነት ታሪክ ህዝቧ ዘመናዊ ባልሆነ የጦር መሣሪያ ብቻ በመጠቀም አገር ላይ የተቃጣውን ጦር ለመመለስ ተችሏል።
በዓለም ላይ ከሚደረጉ ጦርነቶች እጅግ አስከፊ የሚባለው ህዝብን መከታ እና መሸሸጊያ በማድረግ የሚከናወን ጦርነት እንደሆነም ነው ሌተናል ጄኔራሉ የገለጹት።
አሸባሪው የህወሓት “ሂሳብ እናወራርዳለን’ በማለት ህዝቡን አንገት አስደፍቶ ቅስሙን ለመስበር የሚያደርገው ጥረት ፈጽሞ እንደማይሳካም ነው ሌተናል ጄነራል ሐሰን ያብራሩት።