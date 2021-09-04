የአሸባሪው ሕወሃት ራሱ በ”ክፍለ ጦሮች” አደራጅቶ ስያሜ የሰጣቸውና ለጥፋት የተሰማሩ ቡድኖች ተደመሰሱ

አዲስ አበባ፤ ነሀሴ 29 ቀን 2013 (ኢዜአ) የአሸባሪው ሕወሃት ራሱ በ”ክፍለ ጦሮች” አደራጅቶ ስያሜ የሰጣቸውና በወረራ ለጥፋት ያሰማራቸው ቡድኖች መደምሰሳቸውን የመከላከያ ሚኒስቴር አስታወቀ።
የመከላከያ ሠራዊት የሠራዊት ግንባታ ሥራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል።
አሸባሪው ህወሃት ኢትዮጵያን የመበተን ዓላማ አድርጎ ከጀመረ በኋላ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ወጣቶችን ማሰለፉን ጠቁመው፤ እራሱን በ4 አርሚ በማደራጀት በአማራ ክልል የሚያደርገውንም ወረራ መቀጠሉን ተናግረዋል።
ቡድኑ በነዚህ አካባቢዎች በ4 አርሚ ካደራጃቸው በከሃዲው ጀኔራል ምግበይ የሚመራ አርሚ አንድ ተብሎ የሚጠራ በምዕራብ ኢትዮጵያ ወይንም በሁመራ አካባቢ ደባርቅንና ዳባትን በመቁረጥ ጎንደር በመያዝ ሁመራን ነጻ በማድረግ ከውጪ የሚሰጣቸውን እርዳታ ማስገቢያ ቀዳዳ ለመክፈት ሲታገል የነበረው ሙሉ ለሙሉ መደምሰሱን ነው የገለጹት።
የሽብር ቡድኑ አርሚ አንድ በሚል ያሰለፋቸው ኮር አንድ በከሃዲው ኮሎኔል ጉኡሽ ገብሬ የሚመራ 3 ቡድኖች ያሉት፣ ኮር ሁለት የሚባለው በከሃዲው ብርጋዴል ጀነራል ዘነበ የሚመራ 3 ቡድኖች ያሉት እንዲሁም ኮር 3 የሚባለው በብርጋዴል ጀነራል ወርቃይኑ የሚመራ 3 ቡድኖች በጥቅሉ 9 ቡድኖች ያሉት መሆናቸውንም አብራርተዋል።
የሽብር ቡድኑ ያደራጀው ሃይል የወታደራዊ ልምድ ባላቸው ሰዎች ሲመዘን የሰው ሃይሉ ከፍተኛ መሆኑን የገለጹት ሌተናል ጄኔራል ባጫ፤ ራሱ “ክፍለ ጦር” በሚል ባደራጀው የአንድ ቡድን የሚኖረው የሰው ሃይል ከ1 ሺህ 500 እስከ 2 ሺህ እንደሚደርስ አብራርተዋል።
በዚህ ውጊያ የደረሰው ኪሳራ ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው፤ ከ5 ሺህ ሰዎች በላይ መሞታቸውን ተናግረዋል።
በተጨማሪም ከሁለት ሺህ በላይ መማረካቸውንና የተቀሩት ስልጠና ያልወሰዱና በፍላጎት እየተዋጉ ባለመሆናቸው ወደ መጡበት ተበታትነው መመለሳቸውን ተናግረዋል።
በምዕራብ ኢትዮጵያ ታላቁን የህዳሴ ግድብ ለማሰናከል ሲንቀሳቀስ የነበረውን የአሸባሪው ቡድን ሽንፈት እንደደረሰበት ገልጸው የኢትዮጵያን ሉአላዊነት የማስከበር ጉዳይ ተጠናክሮ መቀጠሉን ጨምረዋል።
በጦርነቱ የአሸባሪው ቡድን በትግራይ ወጣቶችን መገደልና ሌሎች ኢ-ሰብአዊ ድርጊት ሲፈጽሙ መታየታቸውን አብራርተዋል።