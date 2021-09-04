በአማራ ክልል በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ለመደገፍ የማኅበረሰብ ንቅናቄ ይካሄዳል

ነሀሴ 29 ቀን 2013 (ኢዜአ) በአማራ ክልል በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ለመደገፍ የማኅበረሰብ ንቅናቄ ሊካሄድ ነው።
በክልሉ የማኅበረሰብ ንቅናቄ እንደሚካሄድ የተገለጸው ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ነው።
በአማራ ክልል በአሸባሪው የህወሓት ቡድን ጉዳት የደረሰባቸውን ዜጎች ለመደገፍና ክልሉን ከወራሪ ሃይል ነፃ ለማድረግ ያለመ ውይይት በጎንደር ዩኒቨርሲቲ አስተባባሪነት ተካሂዷል።
በውይይቱ የአማራ ክልልና የጎንደር ከተማ ከፍተኛ የአመራር አባላት፣ የዩኒቨርሲቲው ማኅበረሰብ፣ ባለሃብቶች፣ ምሁራንና ታዋቂ ግለሰቦች ተሳትፈዋል።
ፕሬዚዳንት ዶክተር አስራት አፀደወይን አሸባሪውን ቡድን ለመደምሰስ የሚደረገውን ዘመቻ ለመደገፍ ዩኒቨርሲቲው በርካታ ተግባራትን እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
በአሸባሪው ቡድን የተጎዱ ዜጎችን ለመደገፍ የተለያዩ ስትራቴጂዎች በመንደፍ እየተሰራ እንደሆነም ገልጸዋል።
በተጨማሪም የአማራ ክልልን ከአሸባሪው ቡድን ነፃ ለማድረግ በሚደረገው ርብርብ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል የበኩሉን እንዲወጣ ለማድረግ ንቅናቄ ይካሄዳል ብለዋል።
አሸባሪው ቡድን ያወደማቸውን አካባቢዎች መልሶ መገንባት የሚያስችል የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር እንደሚካሄድም ነው ዶክተር አስራት ያስታወቁት።
በመድረኩ የውይይት መነሻ ፅሁፍ ያቀረቡት የጎንደር ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ አዲሱ ደባልቄ በኢትዮጵያ ላይ የተቃጣውን የህልውና አደጋ መመከት የሚቻለው የማኅበረሰብ ንቅናቄ በመፍጠር መሆኑን ጠቁመዋል።
የሚፈጠረው የማኅበረሰብ ንቅናቄ ወታደራዊ ኃይሎችን ማጠናከር፣ ትግሉን ለመደገፍ ገቢ ማሰባሰብ፣ ከሌሎች ሕዝቦችና ኃይሎች ጋር ወዳጅነትን ማጎልበትና የኢኮኖሚ ልማት ተነሳሽነትን የማሳደግና የማጠናከር ዓላማዎች የያዘ መሆን አለበት ብለዋል።