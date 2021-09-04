በሙያችን ከሠራዊታችን ጎን እንሰለፋለን

ጎንደር፤ ነሐሴ 29/2013(ኢዜአ) ወራሪውን የህወሃት ቡድን ለመደምሰስ በግንባር ከሚፋለመው መከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ በሙያቸው ለማገልገል ዝግጁ መሆናቸውን የጠዳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ተመራቂዎች ተናገሩ ፡፡
በጎንደር ከተማ የሚገኘው ኮሌጁ ለ15ኛ ጊዜ በመካከለኛ ደረጃ ያሰለጠናቸውን 564 የጤና ባለሙያዎችን ዛሬ በዲፕሎማ አስመርቋል፡፡
በኮሌጁ በነርስነት የተመረቀው ወጣት በቃሉ ወርቅነህ ለኢዜአ እንዳለው፤ ውድ ህይወታቸውን ለሀገራቸው ክብርና አንድነት ለመሰዋት የተሰለፉ ጀግኖችን በቀሰመው ሙያ ለማገልገል ዝግጁ ነው።
”ተወልጄ ያደኩበትን የአዲአርቃይ ወረዳ የሽብር ቡድኑ በመውረር ጥፋት እያደረሰ ነው” ያለው ነርስ በቃሉ፤ በጀግንነት በመዋደቅ ላይ የሚገኙትን የፀጥታ አባላትን በሙያው ለማገልገል መነሳሳቱን ተናገሯል፡፡
በጤና ኤክስቴንሽን መርሃ ግብር የተመረቀችው ማሬ ተገኘ በበኩሏ፤ የሰው ሕይወትን ለመታደግ በግንባር ላይ የሚዋደቀው ሠራዊት በሙያዋ ለማገልገል ዝግጁ መሆኗን ተናግራለች፡፡
ለሀገርና ህዝብ ክብርና ደህንነት ሲባል ውድ ሕይወቱን እየሰጠ የሚገኘው ሠራዊት አባላትን በሙያ ማገልገል ክብር መሆኑንም ገልጻለች።
”የሀገር አንድነትና ሉአላዊነት አደጋ ላይ በወደቀበት ሰዓት በሁሉም ዘርፎች የተማሩ ዜጎች ሀገርን የመታደግ ግንባር ቀደም ሃላፊነት አለባቸው፤ እኔም በሙያዬ ለማገልገል ተዘጋጅቻለሁ” ያለው በላቦራቶሪ ቴክኒሺያንነት የተመረቀው ዩሴፍ ረዳ ነው፡፡
ሀገርን በሙያ ማገልገል ትልቅ ክብር መሆኑን ጠቅሶ፤ ”በግንባር ዘምቼ በመዋደቅ ላይ የሚገኘውን የመከላከያ ሃይል በመቀላቀል የሚሰጠኝን ተልዕኮ በብቃት ለመወጣት ዝግጁ ነኝ” ብሏል፡፡
የኮሌጁ ዲን አቶ ዘመነ ሀብቱ በበኩላቸው፤ ኮሌጁ በስድስት የትምህርት መስኮች አሰልጥኖ ካስመረቃቸው 564 የጤና ባለሙያዎች መካከል 350 ሴቶች መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
ተመራቂዎቹ በክሊኒካልና አዋላጅነት ነርስ እንዲሁም በፋርማሲ፣ ላቦራቶሪና አካባቢ ጤና ኤክስቴንሽን መርኃ ግብሮች የንድፈ ሃሳብና የተግባር ስልጠና መከታተላቸውን አስታውቀዋል፡፡
በምረቃው ስነ-ስርዓት ላይ የተገኙት፤ የአማራ ክልል ጤና ቢሮ የሰው ሀብት አስተዳደር ዳይሬክተር አቶ ዳኛቸው ዳሬ ፤ በክልሉ ለጤናው ዘርፍ የሚያስፈልገውን የሰው ሃይል ለማሟላት በአምስት ኮሌጆች ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን ተናግረዋል።
ተመራቂዎቹ የሀገር ህልውናን ለማስጠበቅ ወታደርም ሐኪምም ሆናችሁ ሀገራችሁንና ሕዝባችሁን ማገልገል ይጠበቅባችኋል ሲሉ መልዕክት አስተላልፈዋል።
የጠዳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ በመደበኛው የትምህርት መርሃ ግብር ከ1 ሺህ 500 በላይ የጤና ባለሙያዎችን በማሰልጠን ላይ ይገኛል፡፡