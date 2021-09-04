ሠመራ ዩኒቨርሲቲ 246 ተማሪዎችን አስመረቀ

ሠመራ፣ ነሐሴ 29/2013(ኢዜአ) ሠመራ ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪ ያስተማራቸውን 246 ተማሪዎችን ዛሬ አስመረቀ።
ለምረቃ የበቁት ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው በ2012 የትምህርት ዘመን ትምህርታቸውን ማጠናቀቅ ሲገባቸው በኮቪድ 19 ወረርሽኝ ሳቢያ ወደ 2013 የትምህርት ዘመን የተሸጋገሩ ናቸው።
የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር አብዱረህማን ከድር ፤ ከተመራቂዎቹ 20ዎቹ በድህረ ምረቃ መርሐ ግብር የተሰጠውን ሥልጠና ያጠናቀቁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
ከአጠቃላይ ተመራቂዎቹ መካከል 69ኙ ሴቶች መሆናቸውንም ገልጸዋል።
በእንስሳት ህክምና ተመራቂው ሽልማት ስሪ በሰጠው አስተያየት፤ በዩኒቨርሲቲው ከቀሰመው የቀለምና ተግባር ትምህርት ሀገሩንና ወገሩን ከማገልገል በተጎዳኝ በቆይታው ከተቋሙ ማህበረሰብ የተማረውን አብሮነትና ሰላም ወዳድነት የሕይወቱ መርህ አድርጎ እንደሚቀጥል ተናግሯል።
ሌላዋ የዚሁ ትምህርት ክፍል ዘርፍ ተመራቂ ብጽዓት ሉቃስ ፤ በዩኒቨርሲቲ ቆይታዋ በአብሮነትና ኢትዮጵያዊነት ስሜት ትምህርቷን በሰላም በመከታተል ለስኬት መብቃቷን ገልጻለች።
ከአካባቢው ማህበረሰብና ከዩኒቨርሲቲው አመራሮች የተማረችውን ችግሮችን በሰላማዊ ውይይት የመፍታት እሴት ለቀሪ ሕይወቷ የሚጠቅም መልካም ተሞክሮ መሆኑን ተናግራለች።
ሠመራ ዩኒቨርሲቲ ከ12 ዓመታት በፊት የተመሰረተ ከፍተኛ ትምህርት ተቋም ሲሆን፤ በነዚህ ዓመታት ከ12ሺህ በላይ ተማሪዎችን አስመርቋል።
ዩኒቨርሲቲው ባሉት ሰባት ኮሌጆችና 45 ትምህርት ክፍሎች ተማሪዎችን ተቀብሎ በማስተማር በሀገር ግንባታ አሻራውን እንዳሳረፈ ከዩኒቨርሰቲው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።