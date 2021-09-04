ወደ ግንባር በመዝመት የሀገርን ሉአላዊነት ለማስከበር ቁርጠኛ ነን

ዲላ ፣ ነሐሴ 29/2013 (ኢዜአ) በህልውና ዘመቻው እስከ ግንባር ድረስ በመዝመት የሀገርን ሉአላዊነት ለማስከበር በሚካሄደው ትግል ለመሳተፍ ቁርጠኛ መሆናቸውን በጌዴኦ ዞን ሰልጣኝ የሚልሻ አባላት አስታወቁ።
በዞኑ የሚልሻ አባላት በሁለት ማዕከላት መሰረታዊ የውትድርና ሰልጠና እየተከታተሉ ከሚገኙት መካከል ሃምሳ ሃለቃ ካሱ በላይ፤ ለሰንደቅ ዓላማ ክብር ሲሉ ከዚህ ቀደም በተለያዩ አውደ ግንባሮች በመሳተፍ በእግራቸው ላይ መጠነኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው ለኢዜአ በሰጡት አስተያየት አስታውሰዋል።
ዛሬም ቢሆን ኢትዮጵያን ለማዋረድ ከመጣ ባንዳ ጋር መፋለም የህልውና ጉዳይ መሆኑን ነው የሚናገሩት።
በአካባቢያቸው የሰላምና ጸጥታ ስጋቶችን ለማስወገድ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጂተው ከመስራት ባለፈ ዳግም በግንባር በመሳተፍ የሀገርን ሉአላዊነት ለማስከበር በሚካሄደው ትግል ለመሳተፍ ተዘጋጅተዋል።
ከውስጥና ውጭ የተነሳብንን ጠላት ለመደምሰስ አንድ ሆነን መፋለም ግዴታ ነው የሚሉት ደግሞ በይርገጨፌ ማዕከል ሰልጣኝ ሻንበል ጥላሁን ሂርቤ ናቸው።
ኢትዮጵያ ስትዋረድ ማየት እንደማይፈልጉ ጠቅሰው፤ በአሸባሪው ህወሀትና ተላላኪው ሸኔ የተቃጣውን ጥቃት ለመመከት አስፈላጊውን መሰዋትነት ለመክፈል መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
በተለይ ወደ ግንባር በመዝመት የሀገርን ሉአላዊነት ለማስከበር በሚካሄደው ትግል ለመሳተፍ ቁርጠኛ ነኝ ብለዋል።
የጌዴኦ ዞን ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አዲሱ አየለ እንዳሉት፤ በዞኑ ለሚሊሻ አባላት የአካል ብቃትና በሀገራዊና ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ስልጠና በዲላና ይርጋጨፌ ማዕከላት በመሰጠት ላይ ላይ ይገኛል።
በሃገራችን ላይ በሽብርተኞች የተከፈተው ጦርነት በግንባር ፍልሚያ ብቻ የሚያበቃ አይደለም ይላሉ።
ይልቁንም በህብረተሰቡ ውስጥ ህገ ወጥ ተግባር በመፈጸም ህብረተሰቡን የሚያሸብሩ ፀረ ሰላም ሃይሎችን ለመመከት የሚሊሻው ሃይል በእውቀትና አካል ብቃት መገንባት እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።
በዞኑ ወታደራዊ ሥልጠና የወሰደ ተጠባባቂ ሃይል መኖሩን ጠቅሰው፤ በየደረጃው የሚገኘው የጸጥታ ኃይሉም የአካባቢውን ሠላም ለማረጋገጥ ተቀናጅቶ እየሰራ ነው ያሉት።
በዞኑ ህዝብ ላይ የሚቃጡ ማናቸውንም የፀጥታ ችግሮች ለመቀልበስ በቂ ዝግጅት መደረጉን የተናገሩት ደግሞ የጌዴኦ ዞን ሰላምና ጸጥታ መምሪያ ሃላፊ አቶ አየለ ማሮ ናቸው።
ተላላኪው ሽኔ በአጎራባች አካባቢዎች ጥቃት እንዳይፈጸም ከተጎራባች ዞኖች የጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል።
የአሸባሪዎችን የጥፋት ተልዕኮ ለማክሸፍ ከዞኑ 570 ምልስ የመከላከያ ምልምል የሰራዊት አባላት ዳግም ሰራዊቱን እንዲቀላቀሉ መደረጉን አስታውቀዋል።
በቀጣይም ከ 2 ሺህ በላይ ወጣቶች የሀገራዊ ጥሪን ተቀብለው መከላከያ ሰራዊትን ለመቀላቀል እየተዘጋጁ መሆኑን አብራርተዋል።