በአገራችን ላይ የሚቃጣን ማንኛውንም ትንኮሳ በቸልታ አንመለከትም_የኢሉባቦር ዞን ሴቶች ሊግ አባላት

መቱ ነሐሴ 27/2013 (ኢዜአ) ኢሉባቦር ዞን ሴቶች ሊግ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ባደገረው ውይይት በየትኛውም ደረጃና ቦታ በአንድነታችንና በአገራችን ላይ የሚቃጣን የትኛውንም ትንኮሳ በቸልታ አንመለከትም ብለዋል።
ለአገር መከላከያ ሰራዊት የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉና ሀገርን ለመበታተን ያለመን የባንዳዎች እንቅስቃሴ እስከመጨረሻው ድረስ እንደሚታገሉ የሊጉ አባላት ገልፀዋል።
ወይዘሮ ፋጡማ ጉተማ ሕወሓትና ሸኔ በሽግግሩ ወቅት የተለያዩት ከውስጥና ከውጭ ሆነው የአሸባሪነት ተግባራቸውን ለማስቀጠል እንጂ እነሱ እንደሚሉት ለሕዝብና ለሀገር የሚጠቅም የሐሳብ አማራጭ ላይ ሳይስማሙ ቀርተው አይደለም ይላሉ።
ዓላማቸው አብሮ የኖረን ሕዝብ እርስ በርስ ማጋጨት፣ እንዲሁም በጥርጣሬ እንዲተያይ ማድረግና የአገርን አንድነት ማጥፋት ብሎም ለውጭ ሀይሎች ማጋለጥ ነው ያሉት አባላቱ ይህንን ዓላማቸውን እስከ መጨረሻው ለማጥፋት ሚናቸውን እንደሚወጡም ነው የገለፁት።
“ለመከላከያ ሰራዊታችን የምናደርገውን ድጋፍ አጠናክረን እያስቀጠልን በየአከባቢያችን ደግሞ የነዚህ ባንዳዎችን ተልዕኮ ተቀብለው የሚንቀሳቀሱትን የመከታተልና የማጋለጥ ሚናችንንም በንቃት እንወጣለን” ሲሉም ተናግረዋል።
ወይዘሮ ትዕግስት አበራ “በአገር ህልውና ዘመቻ ወቅት በየደረጃው በተለያየ መልኩ ሕብረተሰቡን የሚያማርሩ አካላት ላይ በሚሰራው ስራ ውስጥ እስከታች ያሉት የመንግስት አካላት ቆራጥነት በደንብ መፈተሽ አለበት” ብለዋል።
ባንዳነትን እንደ ጀግንነት አንግበው በአገር ላይ የተነሱትን አካላት ለማጥፋት በሚደረገው ትግል ውስጥ የሚጠበቅባቸውን የዜግነት ግዴታ እስከ መጨረሻው እንደሚወጡም ተናግረዋል።
“ለመከላከያ ሰራዊታችን ከምናደርገው ድጋፍ ባለፈ ወጣቶቻችንን በአገራዊ ወኔ ሰራዊቱን እንዲቀላቀሉ በማነሳሳት ረገድም በትኩረት እንሰራለን” ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ፋጡማ ዩሱፍ ናቸው።
በአሸባሪው ሕወሓትና በኦሮሚኛ ተናጋሪ ልጁ ሸኔ መቼም ቢሆን አገር አትፈርስም የሚሉት ወይዘሮ ፋጡማ ወጣቶች የተለያዩ የጥፋት ኃይሎች አጀንዳ ማስፀሚያ እንዲሆኑ የሚደግፉትን አካላት ማንነትና ዓላማ ጠንቅቀው ማወቅ እንዳለባቸው ተናግረዋል።
የኢሉባቦር ዞን ሴቶች ሊግ ሊቀመንበር ወይዘሮ ፀሐይ አክሊሉ አሸባሪዎቹ ሕወሓትና ሸኔ እንዲሁም ተላላኪዎቻቸው ሕብረተሰቡ አምርሮ መንግስትን እንዲቃወም ለማድረግ የሚያናፍሱትን አሉባልታ ለመመከት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ሚናችንን በቆራጥነት መወጣት ይጠበቅብናል ብለዋል።
ሸኔ በአከባቢያችን ምን ዓይነት ችግር በምን ሁኔታ ሊያደርስ ይችላል በሚለው ጉዳይ አከባቢያችንን የመጠበቅ ድርሻችንን በትክክል መወጣት አለብን ብለዋል።
እስከ አሁን በዞኑ ወረዳዎች ለመከላከያ ሰራዊቱና ለሚሊሻ ቤተሰቦች በሴቶች እየተደረገ የሚገኘው ድጋፍ አሁንም ተጠናክሮ እንዲቀጥል በመስራት ሀገርን በማዳን ዘመቻው ውስጥ የድርሻችንን በመወጣት የሀገርን ሉዓላዊነት እናስቀጥላለን” ሲሉም ተናግረዋል።
በብልፅግና ጽሕፈት ቤት የዞኑ የገጠር ፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊዋ ወይዘሮ ሮዛ መሐመድ በበኩላቸው “በየትኛውም ደረጃና ቦታ በአንድነታችንና በሀገራችን ላይ የሚቃጣን ማንኛውንም ትንኮሳ በቸልታ አንመለከትም” ሲሉ ተናግረዋል።
አከባቢያችንን በንቃት ከመጠበቅ ጀምሮ ለመከላከል ሰራዊታችን በሚደረገው ድጋፍም በምንችለው መልኩ እየተሳተፍን ለሀገር ሕልውና መቼም የትም በዘመቻ ላይ መሆናችንን ማረጋገጥ ይኖርብናል” በማለት አክለዋል።