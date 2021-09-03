የሐረሪ ክልል ሕዝብ ለምርጫው በመመዝገብ የመመረጥ መብቱን ለመጠቀም ከወዲሁ እንዲዘጋጅ ተጠየቀ

ሐረር ፤ነሐሴ 28 ቀን 2013 (ኢዜአ) የሐረሪ ክልል ሕዝብ በመጪው ወር ለሚካሄደው ሀገራዊ ምርጫ በመመዝገብ የመምረጥ መብቱን ለመጠቀም ከወዲሁ እንዲዘጋጅ ተጠየቀ።
የሐረሪ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ሚስራ አብደላና የክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዱጀባር መሐመድ ዛሬ የምርጫ ካርዳቸውን ወስደዋል።
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሯ ካርዱን ከወሰዱ በኋላ እንዳሳሰቡት፤ የክልሉ ሕዝብ በምርጫው ለመሳተፍ የምርጫ ካርድ መውሰድ አለበት።
አቶ አብዱጀባር በበኩላቸው፤ የክልሉ ነዋሪዎች መስከረም 20/ 2014 ዓ.ም.ለሚካሄደው ምርጫ ከወዲሁ ተመዝግበው ካርዳቸውን በመውሰድ የመምረጥ መብታቸውን እንዲጠቀሙ ጠይቀዋል።
”እንደ ዜጋ የመምረጥ መብቴና ሃላፊነቴን ለመወጣት የሚያስችለኝን የምርጫ ካርድ በዛሬው ዕለት ወስጃለሁ” ብለዋል።
ስድስተኛው ጠቅላላ ምርጫ ካልተካሄዳባቸው ሐረሪ ክልል አንዱ ሲሆን፤ በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ግን ሰኔ 14/2013 ዓ.ም. መከናወኑ ይታወሳል።